Tanto Genoa, poco Toro (in dieci): rossoblù avanti 2-0 sui granata all'intervallo al "Ferraris"

Si è chiuso il primo tempo al "Ferraris" con il Genoa in vantaggio 2-0 sul Torino. La formazione padrona di casa parte forte e cerca subito di imporre il proprio gioco mentre i granata si difendono nonostante i diversi attacchi dei rossoblù. Il vantaggio del Grifone arriva al minuto 22 quando Ekuban cerca un tiro-cross che viene smanacciato da Paleari. Il più lesto ad arrivare sul pallone è Norton-Cuffy che calcia di prima intenzione e deposita il pallone oltre la linea bianca per la rete che rompe l’equilibrio.

Raddoppio di Ekuban

La squadra di De Rossi è più pericolosa e sfiora il raddoppio poco dopo la mezz’ora con un cross perfetto di Baldanzi sul secondo palo dove svetta Vasquez che però non inquadra lo specchio della porta. I granata si fanno vedere con una conclusione in diagonale potente di Obrador, ma Bijlow vede partire il pallone e lo respinge con buona reattività. Il raddoppio rossoblù arriva con uno slalom di Baldanzi, in pieno stile Milano-Cortina 2026. Il fantasista conclude di prima intenzione ma Paleari respinge. Sulla ribattuta c'è Ekuban che gonfia la rete per il 2-0. Nel finale di tempo Ilkhan viene espulso dal direttore di gara per un intervento scorretto ai danni di Colombo.