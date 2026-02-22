Serena se la prende con Cheddira: "Sceneggiata da non fare dopo Inter-Juve"

Allo stadio Via del Mare l'Inter di Cristian Chivu ha strappato ieri tre punti al Lecce di Eusebio Di Francesco, grazie alle reti nel finale di Henrikh Mkhitaryan e Manuel Akanji. Una serata che è stata decisamente particolare per il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni, bersagliato da fischi dal primo minuto fino alla sua uscita dal campo, avvenuta all'88'.

Il motivo è chiaro: il centrale italiano è incolpato per quella simulazione fatta nel derby d'Italia contro la Juventus, che ha portato al rosso rimediato da Pierre Kalulu. Proprio durante la gara di ieri però c'è stato un episodio passato sottotraccia e messo in evidenza dall'ex attaccante dell'Inter, Aldo Serena. Dal proprio profilo X infatti, Serena ha scritto rivolgendosi direttamente all'attaccante giallorosso Walid Cheddira: "No Cheddira, questa scena non dovresti farla mai, ma soprattutto a breve distanza temporale da quello che è successo in Inter-Juve. Non è possibile. Non dovevi farla questa sceneggiata".

Ad accompagnare le sue parole, due fermi immagine che mostrano prima Stefan De Vrij mettere una mano sulla spalla di Cheddira e poi l'attaccante per terra con le mani a coprirsi il volto. L'arbitro nell'azione in questione non ha comunque fermato il gioco, lasciando proseguire l'azione dei nerazzurri in contropiede.