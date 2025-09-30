Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, Bonny non si pone limiti: "Vogliamo giocarci tutto fino alla fine, come ogni anno"

Inter, Bonny non si pone limiti: "Vogliamo giocarci tutto fino alla fine, come ogni anno"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:45Serie A
di Paolo Lora Lamia

L'attaccante dell’Inter Ange-Yoan Bonny ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Champions League vinto per 3-0 contro lo Slavia Praga.

Potete lottare fino alla fine per tutte le competizioni?
"Come ogni anno, giochiamo per arrivare in fondo a tutto".

