Inter, Bonny non si pone limiti: "Vogliamo giocarci tutto fino alla fine, come ogni anno"
L'attaccante dell’Inter Ange-Yoan Bonny ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Champions League vinto per 3-0 contro lo Slavia Praga.
Potete lottare fino alla fine per tutte le competizioni?
"Come ogni anno, giochiamo per arrivare in fondo a tutto".
