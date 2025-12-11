TMW Atalanta, seduta in vista del Cagliari: Bakker lavora in campo, ma tornerà solo a fine gennaio

Atalanta di nuovo in campo dopo il convincente successo contro il Chelsea in Champions League. A Zingonia la squadra di Raffaele Palladino ha portato avanti la preparazione della sfida di campionato contro il Cagliari, gara in programma alla New Balance Arena sabato 13 dicembre alle 20.45.

La seduta pomeridiana ha visto Bakker tornare a lavorare in modo individuale sul campo, con l'esterno che comunque non potrà tornare a disposizione prima di fine gennaio. Solo terapie invece per gli altri giocatori infortunati come Kamaldeen Sulemana e Raoul Bellanova: quest'ultimo, infortunatosi nel primo tempo contro i Blues, ha riportato una lesione muscolare di grado fra il primo e il secondo al bicipite femorale della gamba destra, con tempi di recupero compresi fra le 4 e le 5 settimane.