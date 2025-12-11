Milan-Como non si giocherà a Perth. Abodi: "C'erano dubbi già prima. Credo vada bene così"

Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, è intervenuto a margine della presentazione del nuovo laboratorio antidoping a Roma e ha parlato ai media presenti, tra cui gazzetta.it, del tema legato a Milan-Como, match di Serie A che, contrariamente a quanto sembrava negli scorsi mesi, non si disputerà in Australia, ma a San Siro nei giorni in cui non sarà più occupato dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: "C'erano dubbi già prima, pur riconoscendo alcuni aspetti positivi. Sono abituato a rispettare i ruoli e a valutare a saldo, vedendo profitti e perdite e valutando strada facendo. Poi la questione si è evoluta e alla fine credo vada bene così".

Le indicazioni della confederazione asiatica, in una lista più ampia, giudicate insuperabili dalla Lega sono fondamentalmente due: in primis, che la partita sia diretta da una squadra arbitrale australiana. Ma, soprattutto, che la partita non riporti la definizione ufficiale di Serie A: a quel punto, non è nemmeno chiaro se possa essere omologata.

Per l’Asia, insomma, dovrebbe fondamentalmente essere un’amichevole. Condizioni ritenute molto strane in via Rosellini, dove da tempo si organizza la Supercoppa proprio in territorio asiatico senza problemi. Il sospetto è che ci sia lo zampino da parte della FIFA.