Acerbi ko ma Calhanoglu sta meglio e ci prova per la Supercoppa. Le ultime sull'Inter

L'Inter perde Francesco Acerbi. Il difensore nerazzurro è stato costretto ad abbandonare il campo nell'ultima gara disputata a San Siro contro il Liverpool a causa di un problema muscolare e nella giornata di oggi è arrivato il report medico del club: "Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato risentimento al bicipite femorale della coscia destra". Il calciatore dovrà stare fuori almeno per un mese: certe dunque, le assenze in Supercoppa e contro Genoa, Atalanta, Bologna e Parma in campionato. Da vedere se riuscirà a recuperare per il big match contro il Napoli del 11 gennaio.

Se Acerbi non ci sarà sicuramente a Riad, riporta Sky Sport - Hakan Calhanoglu può ancora sperare. Il centrocampista turco, anche lui sostituito col Liverpool per infortunio nel primo tempo, non si è sottoposto a risonanza. Sta meglio e verrà valutato di giorno in giorno: sarà out di sicuro nel weekend contro il Genoa e spera di rientrare per la Supercoppa Italiana.