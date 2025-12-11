TMW Radio Brambati: "Juventus, manca qualità e personalità. E sul Napoli dico..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

La Juve può recuperare terreno col ritorno di Bremer?

"Per me questa squadra è stata costruita male, al netto che gli mancano i tre centrali di difesa. E' stata distrutta l'anno scorso e parzialmente ricostruita, male, quest'anno. Sono stati spesi soldi male, come negli altri anni. In testa ci sono due allenatori, uno cacciato dalla Juve con un contratto ancora di un anno, e da quello che doveva essere il suo sostituto, perché me lo ha detto Allegri che pensava che tornasse Conte. Allegri poteva rimanere e avrebbe fatto di sicuro qualcosa di molto buono, e avrebbe dato buone indicazioni sul mercato. Szczesny, Danilo e Rabiot potevano tranquillamente rimanere e non sono stati sostituiti adeguatamente, erano tre leader. Sono stati sostituiti con tre giovani scarsi. Credo che la Juventus abbia un allenatore molto più forte della squadra. Ha molta più personalità, con giocatori privi di questa, che hanno paura dei fischi, che soffrono la maglia e l'essere paragonati a una Juve che ha vinto nove Scudetti di fila. Questi giocatori non hanno qualità e personalità, giusto 3-4. La proprietà ha fatto dei disastri e continua a farne. E' passata da un dirigente a un altro, forse è addirittura peggiorato. Questo dirigente ha peggiorato, ma ha anche trovato le macerie del precedente. Spalletti è un top che deve rimanere, ma che a campionato in corso, con una squadra così, lo devi aiutare a gennaio sennò fatica anche lui. Per me comunque il cerchio di Antonio Conte, prima o poi, si chiuderà alla Juve".

Napoli, Conte vuole vincere il secondo scudetto di fila ed è l'obiettivo primario:

"Io credo voglia andare avanti dappertutto. La sua specialità sono gli scudetti, è vero, sta faticando in Champions ma ci sono delle attenuanti, visti gli infortuni. Ho visto ieri un Napoli svuotato, soprattutto mentalmente più che fisicamente. Però mi dicono che è tornato l'entusiasmo e la voglia di combattere tutti insieme. E credo sia un buon segnale. Spero la sconfitta di ieri non cambi le carte in tavola".

Milan, Maignan in scadenza e Pulisic con un solo anno ancora. E da fuori guardano. Chi si deve prolungare per forza?

"Ovvio, sceglierei di rinnovare entrambi. Se posso farne solo uno, faccio il portiere, perché è una pedina fondamentale per costruire una squadra forte. Infatti Guardiola si è preso Donnarumma, perché sa che il portiere dà forza al reparto".

Torino, arriva Petrachi:

"Sono contentissimo che sia tornato Petrachi, perché è stato un mio compagno al Palermo. E' un buon direttore, mi fa piacere che si siano ricongiunti con Cairo, perché si erano lasciati non benissimo. Spero possa far tornare su il Toro e faccia tornare a sorridere i tifosi".

De Rossi sta facendo molto bene col Genoa:

"E' molto bravo, ha idee in linea col calcio moderno ma riesce ad adattarsi alle situazioni. Ha preso un po' da tutti, da Ranieri e da Conte".