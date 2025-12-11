Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Brambati: "Juventus, manca qualità e personalità. E sul Napoli dico..."

Brambati: "Juventus, manca qualità e personalità. E sul Napoli dico..."TUTTO mercato WEB
Oggi alle 16:42Altre Notizie
TMWRadio Redazione
Maracanã
Ascolta il podcast
TMW Radio / Maracanã
00:00
/
00:00

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

La Juve può recuperare terreno col ritorno di Bremer?
"Per me questa squadra è stata costruita male, al netto che gli mancano i tre centrali di difesa. E' stata distrutta l'anno scorso e parzialmente ricostruita, male, quest'anno. Sono stati spesi soldi male, come negli altri anni. In testa ci sono due allenatori, uno cacciato dalla Juve con un contratto ancora di un anno, e da quello che doveva essere il suo sostituto, perché me lo ha detto Allegri che pensava che tornasse Conte. Allegri poteva rimanere e avrebbe fatto di sicuro qualcosa di molto buono, e avrebbe dato buone indicazioni sul mercato. Szczesny, Danilo e Rabiot potevano tranquillamente rimanere e non sono stati sostituiti adeguatamente, erano tre leader. Sono stati sostituiti con tre giovani scarsi. Credo che la Juventus abbia un allenatore molto più forte della squadra. Ha molta più personalità, con giocatori privi di questa, che hanno paura dei fischi, che soffrono la maglia e l'essere paragonati a una Juve che ha vinto nove Scudetti di fila. Questi giocatori non hanno qualità e personalità, giusto 3-4. La proprietà ha fatto dei disastri e continua a farne. E' passata da un dirigente a un altro, forse è addirittura peggiorato. Questo dirigente ha peggiorato, ma ha anche trovato le macerie del precedente. Spalletti è un top che deve rimanere, ma che a campionato in corso, con una squadra così, lo devi aiutare a gennaio sennò fatica anche lui. Per me comunque il cerchio di Antonio Conte, prima o poi, si chiuderà alla Juve".

Napoli, Conte vuole vincere il secondo scudetto di fila ed è l'obiettivo primario:
"Io credo voglia andare avanti dappertutto. La sua specialità sono gli scudetti, è vero, sta faticando in Champions ma ci sono delle attenuanti, visti gli infortuni. Ho visto ieri un Napoli svuotato, soprattutto mentalmente più che fisicamente. Però mi dicono che è tornato l'entusiasmo e la voglia di combattere tutti insieme. E credo sia un buon segnale. Spero la sconfitta di ieri non cambi le carte in tavola".

Milan, Maignan in scadenza e Pulisic con un solo anno ancora. E da fuori guardano. Chi si deve prolungare per forza?
"Ovvio, sceglierei di rinnovare entrambi. Se posso farne solo uno, faccio il portiere, perché è una pedina fondamentale per costruire una squadra forte. Infatti Guardiola si è preso Donnarumma, perché sa che il portiere dà forza al reparto".

Torino, arriva Petrachi:
"Sono contentissimo che sia tornato Petrachi, perché è stato un mio compagno al Palermo. E' un buon direttore, mi fa piacere che si siano ricongiunti con Cairo, perché si erano lasciati non benissimo. Spero possa far tornare su il Toro e faccia tornare a sorridere i tifosi".

De Rossi sta facendo molto bene col Genoa:
"E' molto bravo, ha idee in linea col calcio moderno ma riesce ad adattarsi alle situazioni. Ha preso un po' da tutti, da Ranieri e da Conte". 

Articoli correlati
Brambati: "Napoli favorito sulla Juve nonostante le assenze. E sul Como dico..." Brambati: "Napoli favorito sulla Juve nonostante le assenze. E sul Como dico..."
Brambati: "Vedo solo quattro elementi che sono da Juventus. Inter, ko da analizzare"... Brambati: "Vedo solo quattro elementi che sono da Juventus. Inter, ko da analizzare"
Brambati: "Povera Italia. Inter-Milan, Allegri può mettere in difficoltà Chivu" Brambati: "Povera Italia. Inter-Milan, Allegri può mettere in difficoltà Chivu"
Altre notizie Altre Notizie
Cagliari a Bergamo ancora senza Mina, conferma per la sorpresa Rodriguez a sinistra... Cagliari a Bergamo ancora senza Mina, conferma per la sorpresa Rodriguez a sinistra
Napoli ko col Benfica, Seedorf: "Mancata freschezza mentale. Ora non può più sbagliare"... Napoli ko col Benfica, Seedorf: "Mancata freschezza mentale. Ora non può più sbagliare"
Brambati: "Juventus, manca qualità e personalità. E sul Napoli dico..." TMW RadioBrambati: "Juventus, manca qualità e personalità. E sul Napoli dico..."
Dazn lancia il "pass giornata". Le info sul nuovo abbonamento dedicato alla Serie... Dazn lancia il "pass giornata". Le info sul nuovo abbonamento dedicato alla Serie A
Fabrizio Lucchesi: "Vanoli sta perdendo tempo prezioso" Fabrizio Lucchesi: "Vanoli sta perdendo tempo prezioso"
Oggi in TV, dove vedere le partite di Bologna, Roma e Fiorentina Oggi in TV, dove vedere le partite di Bologna, Roma e Fiorentina
Le partite di oggi: il programma di giovedì 11 dicembre Le partite di oggi: il programma di giovedì 11 dicembre
Milan, appuntamento con la festa di Natale: 4 big aiutanti e partita a biliardo Milan, appuntamento con la festa di Natale: 4 big aiutanti e partita a biliardo
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
3 Juve, basta Koopmeiners in difesa? Costacurta: "Tre pericoli su quattro da suoi errori"
4 Pier Silvio Berlusconi: "Il mio sogno? Una partita di Serie A in chiaro la domenica sera"
5 Mourinho non dimentica la Roma: "Se vince lo Scudetto vado anche io al Circo Massimo"
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
TMW News 18:35TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 "Non è stata una cosa studiata". Petrachi torna a Torino e racconta: "Sono arrivato di notte..."
Immagine top news n.1 Cairo e l'esonero di Vagnati: "È una cosa mia personale. Entrare nelle motivazioni è relativo"
Immagine top news n.2 Almeno un mese di stop per Francesco Acerbi: ecco il report medico dell'Inter
Immagine top news n.3 La Serie A ha un piano per aiutare la Nazionale: anticipare almeno un big match alle 20:00
Immagine top news n.4 Il saluto di Davide Vagnati: "Un onore rappresentare il Torino, ringrazio Cairo"
Immagine top news n.5 Fiorentina, parla Commisso: "Siamo tutti responsabili, Vanoli ha tutta la mia fiducia"
Immagine top news n.6 Spalletti cambia modulo e la Juve cambia marcia: segna pure David. Ora manca solo... Bremer
Immagine top news n.7 Napoli, notte amara e qualificazione in bilico: Conte-Mourinho, in Europa non c'è storia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.4 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lamanna: "Genoa, De Rossi ha dato la scossa. Fiorentina, ora sbrigati"
Immagine news Serie A n.2 Dal Canto: "Genoa, bene De Rossi. Inter favorita per lo Scudetto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Juventus, manca qualità e personalità. E sul Napoli dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, seduta in vista del Cagliari: Bakker lavora in campo, ma tornerà solo a fine gennaio
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina-Dinamo Kiev, le formazioni ufficiali: c'è Kean con Dzeko. Richardson nel mezzo
Immagine news Serie A n.3 Acerbi ko ma Calhanoglu sta meglio e ci prova per la Supercoppa. Le ultime sull'Inter
Immagine news Serie A n.4 Lamanna: "Genoa, De Rossi ha dato la scossa. Fiorentina, ora sbrigati"
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Di Francesco: "Classifica anomala. Il campionato ha grandi equilibri, davanti e in coda"
Immagine news Serie A n.6 Coco e Masina convocati per la Coppa d'Africa. Prima però giocheranno Torino-Cremonese
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Sounas: "A Catanzaro tre anni meravigliosi, se segno non esulto per rispetto ai tifosi"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Massolin: "Qui più tattica rispetto a come ero abituato. Voglio aiutare questa squadra"
Immagine news Serie B n.3 SudTirol, Bravo dopo il rinnovo di Casiraghi: "Felicissimi. Non ci son parole per descriverlo"
Immagine news Serie B n.4 Palermo-Sampdoria, i convocati di Gregucci: assente Coubis in difesa
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 16ª giornata: fa il suo esordio il pallone invernale ad alta visibilità
Immagine news Serie B n.6 Casiraghi: "Dal momento del mio arrivo, sono cresciuto col SudTirol. Il rinnovo grande gioia"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pianese, Birindelli e la gara da ex: "Alla Juve cresciuto anche come uomo. Ma sarà avversaria"
Immagine news Serie C n.2 Crotone, decisione a seguito dell'eliminazione dalla Coppa Italia. La nota ufficiale
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, Vitale: "Arezzo e Ravenna grandi squadre, ma non le temiamo. Pensiamo a lavorare"
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Canotto può salutare a gennaio: sull'esterno ci sono le mire del Ravenna
Immagine news Serie C n.5 Benevento, Ricci dopo il brutto infortunio: "Tornerò presto a correre per questi colori"
Immagine news Serie C n.6 Lumezzane, Malotti costretto all'intervento chirurgico: la nota del club bresciano
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Supercoppa Women, da oggi in vendita i biglietti per Juventus-Roma dell'11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.2 Nuovo ranking FIFA delle Nazionali. Spagna sempre prima. L'Italia perde una posizione
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, primo contratto da Pro per Anna Mallardi: accordo fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Champions League, 5ª giornata: Roma eliminata. Prosegue l'avventura della Juve
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Thogersen: "Spiace per percorso in Champions, ma abbiamo iniziato da zero"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini: "In Champions, a questo livello, oggi non possiamo competere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere