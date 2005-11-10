De Gea celebrato nel pre partita di Fiorentina-Juventus per le 100 presenze: le immagini
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Niccolò Righi
Niccolò Righi
Oggi alle 20:47Serie A
autore Niccolò Righi
08.11.2026 20:47Serie A
Il portiere spagnolo a Reggio Emilia ha tagliato quota 100 presenze, stasera arriverà a 101 e raggiungerà Tatarusanu e Neto.
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Traguardo speciale per il capitano della Fiorentina David De Gea, che la scorsa partita al Mapei Stadium contro il Sassuolo ha tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia viola.
Prima del fischio di inizio della sfida contro la Juventus, l’estremo difensore spagnolo è stato festeggiato dal club toscano con una maglia celebrativa. Con la presenza di questa sera contro i bianconeri, inoltre, De Gea raggiungerà in classifica gli ex Tatarusanu e Neto all’undicesimo posto tra i portieri.
@D_DeGea 1️⃣0️⃣0️⃣💜⚜️ https://t.co/VZ8Pktzpx0— ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 8, 2026
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