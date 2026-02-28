Inter, Chivu: "Abbiamo già voltato pagina, con il Genoa non sarà una partita semplice"

Le parole di Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Genoa: "Non abbiamo tempo di pensare, giochiamo ogni tre giorni. Dobbiamo ritrovare le energie, è un'altra competizione ma dobbiamo dare continuità nonostante abbiamo fatto tanto bene fino ad ora".

Sull'altra panchina c'è De Rossi, che partita di ti aspetti?

"Difficilissima, sanno fare anche un blocco basso e sanno colpire con la qualità dei calciatori. Sta facendo un grande lavoro, sta facendo cose molto interessanti e non sarà una partita semplice".

Bonny sta facendo bene, occasione importante stasera.

"Abbiamo quattro attaccanti che stanno facendo una stagione pazzesca, si sono messi a disposizione del gruppo".

C'è energia positiva nonostante l'eliminazione dalla Champions?

"Abbiamo già voltato pagina, vogliamo essere competitivi fino alla fine".