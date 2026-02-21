Inter, prove di fuga. La Gazzetta dello Sport: "Pio con Thuram per scappare"
Il campionato torna al centro della scena nei tagli alti della rosea, con Inter e Juventus chiamate a snodi delicati della stagione. Da una parte la corsa al vertice, dall’altra le scelte che pesano tra campo e giustizia sportiva.
A Lecce l’Inter cerca l’allungo. L’idea è chiara: "Pio con Thuram per scappare", con il giovane Esposito pronto a far coppia con il francese per dare continuità alla spinta offensiva. Lautaro resta in dubbio in vista del derby e la gestione delle forze diventa decisiva in un momento chiave della stagione. La squadra di Inzaghi punta a consolidare il primato sfruttando il turno sulla carta favorevole.
Sul fronte Juventus, invece, tiene banco il caso Kalulu. La linea federale è netta: "No alla grazia per Kalulu". La squalifica resta e costringe i bianconeri a rivedere gli equilibri difensivi. In parallelo si registra anche l’apertura di Spalletti sul futuro: "Firmo subito", il virgolettato che accompagna la posizione della guida tecnica, mentre a Torino si fa i conti con l’emergenza e con una rincorsa europea ancora tutta da definire.