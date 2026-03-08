Inter, Chivu: "Non guardiamo la classifica. Dobbiamo essere pronti, vogliamo vincere"

Cristian Chivu è al suo secondo derby da allenatore dell'Inter dopo aver perso il primo 1-0. Il tecnico rumeno è intervenuto ai microfoni di CBS Sports a poche ore dall'inizio del match di San Siro, rimanendo equilibrato: "Non guardiamo la classifica, perché se guardiamo la situazione si suppone che non ci sia pressione. Ma è un derby, e sappiamo quanto sia difficile anche sul piano mentale".

Chivu poi spiega che cosa significa per lui giocare Milan-Inter: "È qualcosa che dà sempre una motivazione extra, e al tempo stesso ti porta a tirare fuori un sacco di energie. Sapete quanto i nostri tifosi tengano a questa partita, non è facile costruire qualcosa sul piano mentale con questa situazione. Sappiamo di dover giocare un derby e quindi faremo del nostro meglio per cercare di vincerlo".

Ultimamente la stracittadina sembra essere diventata un tabù per la squadra nerazzurra: "Saranno sei partite che l'Inter non riesce ad avere la meglio, quindi dobbiamo essere pronti".