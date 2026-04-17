L'Inter di Chivu è una macchina da gol: solo una volta ha segnato di più in 33 turni di campionato
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L'Inter di Cristian Chivu è una vera e propria macchina da gol. Come sottolinea il profilo X di Opta Paolo, solo una volta, nell'era dei tre punti a vittoria, i nerazzurri hanno segnato infatti più dei 78 centri di questa stagione dopo 33 partite disputate in un singolo torneo della competizione (79 marcature nel 2023/24).
Il capocannoniere? Lautaro Martinez, autore di 20 gol stagionali. Subito dopo di lui, Marcus Thuram con 16 gol e Hakan Calhanoglu con 10.
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