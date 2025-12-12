Inter, Acerbi fuori un mese: Chivu ridisegna la difesa per la sfida in casa del Genoa

Problema in difesa per Cristian Chivu. Il tecnico dell'Inter, nell'ultimo match di Champions League contro il Liverpoolm ha perso per infortunio Francesco Acerbi. Un'assenza pesante per i nerazzurri che non avranno a disposizione il centrale italiano per le prossime partite di campionato a partire da quella di dopodomani al "Ferraris" contro il Genoa di Daniele De Rossi. Una situazione da sistemare al più presto per l'allenatore visto che il calendario fitto di impegni non ammette rilassamenti e fra due giorni si torna in campo.

Un mese di stop per lui

Dopo aver lasciato nel primo tempo la sfida con i Reds, il difensore è stato sottoposto agli accertamenti del caso che hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero non saranno brevissimi ma sono stati stimati in circa un mese di stop. Il rientro di Acerbi sarà quindi nell'anno nuovo con la speranza possa essere a disposizione per la Supercoppa Italiana.

Le alternative di Chivu

Intanto il mister interista dovrà correre ai ripari per sistemare la retroguardia in vista dei prossimi impegni. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per ovviare a questa mancanza, Chivu potrebbe spostare al centro della difesa Akanji ed inserire sul centro-destra Bisseck.