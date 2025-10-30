Inter, Chivu: "Sucic sembra abbia 30 anni. La mia esultanza? Quando si fa gol bisogna farlo"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è tornato a vincere dopo il brusco stop di Napoli e lo ha fatto alla sua maniera, convincendo e con tanti gol. Il 3-0 contro la Fiorentina ha fatto felici i tifosi nerazzurri, che si sono goduti il ritorno della Curva a San Siro. Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il rumeno ha parlato così: "Avevamo il dovere di reagire, è una squadra forte che ha voglia di essere determinante e di portare a buon fine una stagione nuova. Oggi (ieri, ndr) siamo riusciti a fare le cose giuste per portare a casa la vittoria".

Ha esultato tanto al gol di Sucic.

"Io vivo la partita nella mia maniera, esulto perché quando si fa gol bisogna esultare, bisogna capire anche i momenti e cosa ti porta un gol del genere. Sono felice per i nostri tifosi. Sucic è un centrocampista completo, è giovane, ha qualità, sembra più maturo, non sembra un giocatore di 22 anni, ma di 30, siamo felici di averlo".

Cosa ha detto all’intervallo?

"Ai ragazzi ho chiesto di calciare un po’ di più fuori area e il primo gol nasce così, abbiamo avuto la maturità giusta di capire i momenti della partita, è una squadra forte che ha voglia di dire la sua".