Inter, Chivu: "Vedremo la reazione a una sconfitta, per vincere serve più autocontrollo"

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Fiorentina valido per la 9^ giornata di Serie A.

Siete riusciti a recuperare le energie?

"Vedremo stasera, in base a come si reagisce a una sconfitta. Serve autocontrollo, per portare in campo la prestazione e avere l'opportunità del risultato".

11 gol subiti fin qui: è un campanello d'allarme?

"La cosa preoccupante è che, su 11 gol subiti, 7 sono contro Juve e Napoli. Stiamo cercando di lavorare sull'autocontrollo nel fare e non pensare e nell'aggiungere qualcosina in più. I gol subiti sono dei gol che si potevano evitare".

Cosa ti aspetti da Sucic e Pio Esposito?

"Partita difficile, la Fiorentina nonostante la classifica è una squadra in salute e ha ambizioni per fare una risalita importante. Mi aspetto una bella prestazione da parte dei nostri, soprattutto nelle riaggressioni".