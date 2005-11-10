La Lazio e una pausa da capolista. Gattuso: "Se guardo Inter-Como? No, parlerò con mia moglie"

Intervenuto nel post partita, Gennaro Gattuso ha commentato così a Sky Sport il pareggio per 1-1 tra Napoli e Lazio: "Abbiamo fatto un gran primo tempo, poi ci sta che il Napoli venga fuori. E' vero che hanno tante assenze ma sono una squadra fortissima. Noi siamo stati bravi a rimanere in partita anche nei momenti di sofferenza. Potevamo sfruttare meglio alcune ripartenze che abbiamo avuto ma siamo una squadra viva. Non dobbiamo essere delusi ma orgogliosi e continuare così. Per questo dico di non vedere la partita ma pensare di partita in partita".

L'aver visto delusione in spogliatoio può essere positivo?

"Fa piacere questo ma dobbiamo capire in che stadio siamo venuti a giocare oggi, contro una squadra ferita ma piena di orgoglio e che nel recente passato ha vinto due Scudetti. Noi siamo stati bravi e coraggiosi, questo mi riempie di orgoglio".

L'assenza di Zaccagni si è fatta sentire, la Lazio resta un po' corta

"Gudmundsson può fare quel ruolo e ci manca anche lui e Cancellieri preferisce giocare a destra che a sinistra. Speriamo di recuperare Gud e che Zaccagni non abbia nulla grave: ha preso una ginocchiata, l'edema non è venuta fuori per uno strappo ma per una 'vecchietta'. Tra 4-5 giorni ha la risonanza, vedremo di che problema si tratta".

Stasera guarderà Inter-Como?

"No, vado a fare la doccia e faccio due chiacchiere con mia moglie. Magari me la registro e poi la rivedo...".