7 sconfitte in 14 partite: il Napoli ha già perso più di quanto potesse permettersi

Tira una brutta aria attorno al Napoli di Allegri. La squadra azzurra è reduce da due sconfitte di fila tra Serie A e Champions League e si è aperto ufficialmente lo stato di crisi nel presente dei partenopei e la partita in programma per questo fine settimana del massimo campionato italiano rischia di essere già un banco di prova determinante per la stabilità del posto in panchina di Allegri.

Una sconfitta ogni due partite

D'altronde contro certi numeri si fa fatica ad opporsi. E quelli del Napoli 2026/27 sono tutt'altro che invitanti, in 14 partite ufficiali i campani hanno perso 7 volte, è un 50% di sconfitte, il ko è il risultato finale al quale al momento la squadra di Allegri è maggiormente abituata. Il 4-1 di Porto rischia di aver compromesso il cammino in Champions League, quello in Serie A non lo è ancora ma necessita di una svolta immediata. A partire magari già dal confronto con l'attuale capolista.

Lo storico del Napoli di Allegri nel 2026/27

Genoa-Napoli 0-2 (Serie A)

Napoli-Como 1-2 (Serie A)

Inter-Napoli 3-2 (Serie A)

Napoli-Arsenal 0-1 (Champions League)

Napoli-Bologna 1-0 (Serie A)

Fiorentina-Napoli 1-1 (Serie A)

Napoli-Frosinone 3-0 (Serie A)

Villarreal-Napoli 3-1 (Champions League)

Venezia-Napoli 1-0 (Serie A)

Napoli-Bodo/Glimt 4-3 (Champions League)

Napoli-Roma 3-3 (Serie A)

Monza-Napoli 1-4 (Serie A)

Juventus-Napoli 2-0 (Serie A)

Porto-Napoli 4-1 (Champions League)