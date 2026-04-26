Milan, Allegri: "Mancano 6 punti per la Champions League. Leao? Atteggiamento giusto"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, analizza così ai microfoni di DAZN il pareggio a reti bianche nella sfida con la Juventus: "Partita molto equilibrata e tattica, la posta in palio era alta. Abbiamo avuto delle occasioni come le ha avute la Juventus. Bisogna essere contenti del punto, perché ci fa fare un passettino avanti. Ci mancano due vittorie per raggiungere il nostro obiettivo. Credo che sia anche un risultato giusto".

Quanto ti hanno fatto arrabbiare le ripartenze della Juve?

"Diciamo che con l'Udinese avevamo dato già abbastanza, oggi abbiamo perso due o tre palle e loro sono molto bravi. Abbiamo difeso molto bene, ai ragazzi non posso dire niente, anche se potevamo chiudere meglio l'azione".

Come vedi Leao in allenamento?

"Io sono un estimatore di Rafa, oggi ha fatto una buona partita. Poi quei giocatori lì devono determinare, qualche gol o assist l'ha fatto, non si può pensare che un giocatore del genere abbia continuità nella prestazione. Oggi si è dato da fare nella fase difensiva, ha avuto un atteggiamento buono e ha anche accelerato un paio di volte. Credo sia stata una delle sue migliori prestazioni".

Cosa sta succedendo a Pulisic?

"Christian è un ragazzo molto sensibile, accusa di più questo momento senza fare gol. Giocando senza un centravanti vero patisce un pochino di più, però devo dare equilibrio alla squadra anche se so che con due punte così può essere più penalizzato. Deve stare tranquillo, perché da qui alla fine ci potrà dare una mano".

Quanti punti mancano alla Champions?

"Sei, mancano due vittorie, poi vediamo cosa succede domenica. Bisogna essere più lucidi sotto porta e gestire meglio alcune palle che abbiamo perso. E' un punto importante, ora bisogna preparare bene la partita col Sassuolo perché i ritmi sono diversi e dobbiamo giocare bene tecnicamente".