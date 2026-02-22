Inter, questo Dimarco è versione prime: ad un passo dal record di assist del Papu Gomez

Federico Dimarco corre veloce verso la leggenda della Serie A. Entrato nel ristretto Olimpo di chi ha fornito almeno un assist per 5 partite di fila - con il passaggio chiave a pescare l'incornata vincente di Ajanji per il 2-0 al Lecce - in compagnia a giocatori dal calibro di Munari, Cassano, Pjanic e Insigne, ora l'esterno dell'Inter punta al primato assoluto.

A caccia... del Papu Gomez

Contro il Lecce Dimash ha timbrato il suo 15° assist stagionale in sole 24 presenze, che sommati ai 5 gol portano il suo bottino complessivo a quota 20 (G+A). Il record storico di assist in un singolo campionato tuttavia appartiene ancora a Papu Gomez (7 reti e 16 assist), che nel 2019-20 con l'Atalanta toccò quota 16 in 36 gare. A Dimarco restano 12 giornate per colmare il divario: con altri due passaggi vincenti e tre reti supererebbe l'argentino in entrambe le statistiche. Un'impresa resa ancor più incredibile dalla posizione in campo: se l'ex Dea agiva di fatto da esterno d'attacco, Dimarco parte sulla carta da quinto di centrocampo, pur interpretando il ruolo con una propensione offensiva totale.

La rinascita dopo il blackout

Il rendimento attuale cancella definitivamente le ombre della scorsa stagione. Il finale dell'annata passata era stato durissimo: le responsabilità su due dei cinque gol subiti nella finale contro il PSG, lo scudetto sfumato contro la Lazio sotto i colpi di Pedro e un vistoso calo fisico avevano minato le certezze del prodotto del vivaio dell'Inter. Fondamentale è stato il lavoro psicologico di Cristian Chivu, unito alla ferrea volontà del calciatore, capace di "sparire per un mese", isolandosi persino dagli amici, pur di ritrovarsi. Un sacrificio sta pagando, in attesa di scoprire cosa riserva ancora la stagione 2025/26 da parte sua.