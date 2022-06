Inter, Dumfries: "All'inizio è stata dura, ma è molto bello giocare in Italia. Adoro la loro cultura"

Intervenuto brevemente ai microfoni degli olandesi di NOS, l’esterno destro dell’Inter Denzel Dumfries ha parlato così della sua prima stagione in Italia e in nerazzurro: “È stato un anno fantastico, ricco di avvenienti. All’inizio è stato un po’ difficile ma me lo aspettavo visto il cambio di Paese e campionato, è stata la prima volta per me fuori dai Paesi Bassi. Poi però mi sono sentito davvero bene, a casa. È molto bello giocare in Italia, mi piace la loro cultura”.