City Club fa tappa a Carpi: la Serie C mette al centro infrastrutture, eventi e territori

Carpi ospiterà una nuova tappa di “City Club”, il progetto promosso dalla Serie C per favorire il dialogo tra istituzioni e società sportive, valorizzando il ruolo del calcio e dello sport nelle politiche di sviluppo territoriale. L’incontro, organizzato con il patrocinio del Comune di Carpi e in collaborazione con l’A.C. Carpi, si terrà presso la storica Sala delle Vedute del Palazzo dei Pio, dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

Dopo gli appuntamenti di Pesaro e Trento, che hanno acceso i riflettori sulle rispettive realtà territoriali e su casi studio provenienti da tutta Italia, “City Club” prosegue il cammino di confronto tra Pubbliche Amministrazioni, mondo sportivo e stakeholder del settore, mettendo a disposizione delle comunità locali uno spazio per la condivisione di esperienze, progetti e prospettive. La tappa carpigiana, in particolare, sarà incentrata sul ruolo dello sport come leva di crescita delle comunità, con un’attenzione specifica alle infrastrutture sportive e ai grandi eventi, all’impatto sociale ed economico sui contesti di riferimento ed alle opportunità di collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

Nel corso dell’iniziativa, al Presidente della Serie C, Matteo Marani, e alla dirigenza dell’A.C. Carpi, si affiancheranno autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del mondo sportivo emiliano-romagnolo, tra cui Riccardo Righi, Sindaco di Carpi, Mariella Lugli, Vicesindaca e Assessora allo Sport, Maria Costi, Consigliera della Regione Emilia-Romagna e Presidente della V Commissione, Giammaria Manghi, Coordinatore delle Politiche sportive della Regione Emilia-Romagna, e Andrea Fabris, Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’U.S. Sassuolo. Il dialogo si arricchirà del contributo del Vicepresidente e Delegato allo Sport di ANCI, Roberto Pella, e del racconto delle esperienze di altri territori, rappresentati dal Sindaco di Venaria Reale, Fabio Giulivi, dal Vicesindaco e Assessore allo Sport di Lucca, Fabio Barsanti, e dal Direttore Marketing di Lavoropiù Spa, Matteo Naldi.

L’incontro, moderato da Michele Pianetta, Founding Partner di Prokalos, si concluderà con un confronto aperto rivolto ad amministratori, dirigenti sportivi e professionisti del territorio carpigiano, per favorire lo scambio di esperienze e individuare nuove prospettive di collaborazione, che mettano in luce il valore aggiunto della sinergia tra pubblico e privato.

Con la tappa di Carpi, “City Club” afferma, ancora una volta, l’impegno della Serie C nel promuovere un dialogo continuativo tra Club, istituzioni e territori, affinché lo sport possa rafforzare la costruzione di nuove opportunità concrete per le comunità.