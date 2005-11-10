Como, in Champions senza PokerStarsNews: sulle maniche Fondazione Como ETS

Come tutte le (tante) squadre che portano sulla propria maglia uno sponsor legato al mondo delle scommesse, anche il Como - in questo caso sulla manica - deve fare i conti con le normative di altri Paesi in materia, rilevanti nelle gare europee che vedranno presto impegnati i ragazzi di Cesc Fabregas.

Il comunicato stampa del Como

“Il Como 1907 vestirà il nome della Fondazione Como ETS sulle maglie nelle partite in trasferta di UEFA Champions League 2026/27 nei Paesi Bassi e in Spagna, portando l’operato della Fondazione a favore della nostra comunità a un pubblico più ampio.

Como 1907 e PokerStarsNews hanno scelto di destinare lo spazio sulla manica, per queste partite, a Fondazione Como ETS, contribuendo a far conoscere a un pubblico più ampio il lavoro che la Fondazione porta avanti per la nostra comunità. La Fondazione sostiene persone e organizzazioni in tutta Como attraverso progetti incentrati su istruzione, salute, inclusione e sport. Il suo operato comprende programmi scolastici che promuovono stili di vita sani, screening sanitari gratuiti e maggiori opportunità per le persone con disabilità di praticare sport. Promuove la scoperta del patrimonio culturale della città tra i più giovani e sostiene il rinnovamento delle strutture sportive e degli spazi comunitari, creando maggiori opportunità di condivisione e incontro per la comunità.

Questi progetti fanno parte di Cumasch 3.0, la strategia di responsabilità sociale condivisa tra Como 1907 e Fondazione Como ETS. Al centro di questa strategia c’è un semplice impegno: prenderci cura della comunità a cui apparteniamo. Mentre la squadra viaggia in tutta Europa, il nome della Fondazione la accompagnerà, mantenendo vivo il legame con la comunità di Como sulle nostre maglie”.