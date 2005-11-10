Roma, allenamento alla vigilia del Real Madrid: torna Koulierakis, out in due

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Roma, allenamento alla vigilia del Real Madrid: torna Koulierakis, out in dueTMW
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Ivan Cardia
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autore Ivan Cardia
13.10.2026 16:42Serie A
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La Roma si sta allenando in questi minuti al centro sportivo di Trigoria, alla vigilia dell'impegno di Champions League con il Real Madrid. Da registrare il ritorno in gruppo di Konstantinos Koulierakis, c’è anche Devis Vasquez, aggiunto alla lista UEFA dopo il ko di Mile Svilar. Oltre al portiere, assente anche l'altro infortunato Bryan Cristante.
Il punto sugli infortunati di Gasperini
In conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha analizzato le condizioni dell'infermeria e della rosa in generale: "Koulierakis è recuperato, Cristante ha ancora bisogno di tempo. Ora ci alleniamo: non ci sono acciacchi particolari, ma a Como è stata una gara dispendiosa. Abbiamo un buon morale per affrontare questo tipo di partite".
Fonte: Da Roma, Marco Campanella
Roma-Real Madrid, l'allenamento dei giallorossi
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