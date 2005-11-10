Serie C, gli arbitri della 10ª giornata: Ravenna-Spezia a Ramondino di Palermo
Luca Bargellini
Attraverso i canali ufficiali dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per le gare della 10ª giornata del campionato di Serie C. Eccole di seguito
GIRONE A
AlbinoLeffe-Novara: Gavini di Aprila
Alcione Milano-Desenzano: Costa di Busto Arsizio
Carpi-Lumezzane: Castellano di Nichelino
Cittadella-Arzignano Valchiampo: Dini di Città di Castello
Dolomiti Bellunesi-Trento: Striamo di Salerno
Folgore Caratese-Treviso: Pacella di Roma 2
Giana Erminio-Union Brescia: Vingo di Pisa
Juventus Next Gen-Renate: Giordani di Aprilia
Ospitaletto-Pergolettese: Barbetti di Arezzo
Pro Vercelli-Lecco: Vogliacco di Bari
GIRONE B
Campobasso-Perugia: Recchia di Brindisi
Gubbio-Atalanta U23: Palmieri di Brindisi
Guidonia Montecelio-Forlì: Papi di Prato
Latina-Vis Pesaro: Ammannati di Firenze
Livorno-Grosseto: Tropiano di Bari
Pescara-Ostiamare: Nigro di Prato
Pianese-Pineto: Eremitaggio di Ancona
Ravenna-Spezia: Ramondino di Palermo
Reggiana-Torres: Ambrosino di Torre del Greco
Vado-Sambenedettese: Pizzi di Bergamo
GIRONE C
Audace Cerignola-Savoia: Galiffi di Alghero
Bari-Crotone: Toro di Catania
Barletta-Picerno: Castellone di Napoli
Cavese-Casarano: Maccarini di Arezzo
Cosenza-Altamura: Manzo di Torre Annunziata
Giugliano-Foggia: Giaquinto di Parma
Inter U23-Monopoli: Restaldo di Ivrea
Potenza-Catania: Zago di Conegliano
Salernitana-Scafatese: Spina di Barletta
Sorrento-Casertana: Sacchi di Macerata