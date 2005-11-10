Serie A, la Flop 11 dopo 6 giornate: Adams-Stulic-Touré, tridente da un gol

Quattro novità nella Top 11 di Serie A dopo 6 giornate: cambia il reparto centrale di difesa, con Gianluca Mancini e Jacobo Ramon che prendono il posto di Leonardo Balerdi e Mario Hermoso. Sulla trequarti Daniel Maldini scavalca Dybala e in attacco costa carissimo a Donyell Malen l'espulsione subita col Como e conseguente 4.5: il miglior centravanti ora è Lautaro Martinez. Questo è il 4-2-3-1 che fa fede alle medie voto di Tuttomercatoweb:

Lukasz Skorupski - (Bologna) 5.00

Joël Schingtienne - (Venezia) 5.40

Diego Carlos - (Parma) 5.38

Luca Ranieri - (Fiorentina) 5.38

Víctor Valdepeñas - (Fiorentina) 5.38

Djibril Sow - (Genoa) 5.50

Simon Sohm - (Venezia) 5.40

Gvidas Gineitis - (Torino) 5.50

Akor Adams - (Venezia) 5.33

Nikola Stulic - (Lecce) 5.00

El Bilal Touré - (Parma) 5.42