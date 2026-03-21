Slot fa già la conta in vista del PSG: Alisson e Salah ci saranno? Isak potrebbe tornare

Due assenze che potrebbero essere pesanti e un possibile rientro importante. In casa Liverpool tengono banco le condizioni di Alisson Becker e Mohamed Salah, che salteranno sicuramente la sfida contro il Brighton. Il portiere brasiliano, alle prese con un problema muscolare, salterà anche gli impegni con la nazionale ma, secondo il tecnico Arne Slot, si tratta di un infortunio lieve che non dovrebbe compromettere la sua presenza per la sfida dell’8 aprile al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain.

Più incerta invece la situazione di Salah. L’egiziano si è fermato contro il Galatasaray per un problema muscolare e i tempi di recupero restano da valutare. "L’esperienza dimostra che può recuperare più velocemente di altri, perché cura molto il proprio fisico", ha spiegato Slot, lasciando però aperti i dubbi sulla sua presenza contro il PSG.

Una nota positiva arriva invece da Alexander Isak: l’attaccante, fermo da mesi per un grave infortunio al perone, è vicino al rientro e dovrebbe essere disponibile per la doppia sfida europea, anche se difficilmente partirà titolare. Potrebbe rappresentare un’arma preziosa a gara in corso. L'attacco sarà guidato da Hugo Ekitike: il grande ex, autore di 17 gol stagionali, si è rivelato importante in una stagione tutt'altro che semplice.