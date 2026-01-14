TMW Inter, intesa con l'Hajduk per il gioiello Mlacic. Si cerca l'accordo con il calciatore

L'Inter ha trovato un principio di accordo con l'Hajduk Spalato per il gioiellino Branimir Mlacic. Diciotto anni, titolare nel club spalatino, in questa stagione conta già 18 presenze e soprattutto l'esordio con la nazionale under 21 della Croazia. Dopo avere fatto centro con l'acquisto di Petar Sucic, preso sei mesi prima e lasciato alla Dinamo Zagabria per completare la prossima stagione, l'idea dei nerazzurri è quella di replicare un altro colpo del genere.

Così si aprono due strade: lasciarlo per altri sei mesi all'Hajduk o portarlo direttamente con l'Inter Under 23 per farlo ambientare. La sensazione è però che serva convincere l'entourage del calciatore sulla bontà della proposta, al netto dell'offerta da 5 milioni che è stata presentata al club croato e che è stata accettata nelle scorse ore.

Così sono attese novità a breve giro di posta. L'Inter si è mossa con anticipo sul calciatore, ma anche altri club hanno chiesto informazioni nelle scorse settimane e non è da escludere inserimenti dell'ultima ora. La partita è aperta, i meneghini sperano di chiudere il colpo e assicurarsi uno dei più interessanti talenti del calcio croato, forse ancora troppo giovane per essere titolare in Serie A ma sicuramente più che promettente in ottica futura.