Inter-Juve sabato 14 febbraio, Napoli-Roma il 15: date e orari della 25ª e della 26ª di Serie A

La Lega Serie A, con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha reso noto date, orari e programmazione tv della venticinquesima e della ventiseiesima giornata di campionato. Inter-Juventus verrà disputata sabato 14 febbraio alle ore 20.45, mentre la gara del Maradona tra Napoli e Roma è stata calendarizzata per domenica 15 sempre alle 20.45. Una settimana più tardi, sabato 21 febbraio, andrà in scena un'altra sfida importante per la corsa Champions con la Juve che ospiterà il Como all'Allianz Stadium alle ore 15. Di seguito il programma completo.

25ª GIORNATA

13/02/2026 Venerdì 20.45 Pisa - Milan DAZN

14/02/2026 Sabato 15.00 Como - Fiorentina DAZN

14/02/2026 Sabato 18.00 Lazio - Atalanta DAZN

14/02/2026 Sabato 20.45 Inter - Juventus DAZN/SKY

15/02/2026 Domenica 12.30 Udinese - Sassuolo DAZN

15/02/2026 Domenica 15.00 Cremonese - Genoa DAZN

15/02/2026 Domenica 15.00 Parma - Verona DAZN

15/02/2026 Domenica 18.00 Torino - Bologna DAZN/SKY

15/02/2026 Domenica 20.45 Napoli - Roma DAZN

16/02/2026 Lunedi 20.45 Cagliari - Lecce DAZN/SKY

26ª GIORNATA

20/02/2026 Venerdì 20.45 Sassuolo - Verona DAZN

21/02/2026 Sabato 15.00 Juventus - Como DAZN

21/02/2026 Sabato 18.00 Lecce - Inter DAZN

21/02/2026 Sabato 20.45 Cagliari - Lazio DAZN/SKY

22/02/2026 Domenica 12.30 Genoa - Torino DAZN

22/02/2026 Domenica 15.00 Atalanta - Napoli DAZN

22/02/2026 Domenica 18.00 Milan - Parma DAZN/SKY

22/02/2026 Domenica 20.45 Roma - Cremonese DAZN

23/02/2026 Lunedì 18.30 Fiorentina - Pisa DAZN

23/02/2026 Lunedì 20.45 Bologna - Udinese DAZN/SKY