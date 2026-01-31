Pescara, domani l'ufficialità dell'arrivo di Acampora. Contratto fino a giugno con opzione
La notizia era già emersa nella giornata di ieri, ma adesso arrivano indiscrezioni anche circa gli estremi contrattuali. Come infatti noto, il Pescara si prepara a un altro innesto, che risponde al nome di Gennaro Acampora: il calciatore ha da tempo chiuso la sua esperienza con il Benevento, dove era rimasto ai margini del progetto tecnico dall'estate, e si prepara adesso a una nuova avventura. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, per il classe 1994 contratto fino a giugno con opzione: nella giornata di domani, attesa la firma.
Decisamente attivo, quindi, il Pescara, che sta tentando il tutto per tutto per raddrizzare una stagione che vede il Delfino ultimo in classifica, ormai da tempo in pianta stabile. Innesti mirati per rafforzare la rosa, e tentare intanto di raggiungere almeno la zona playout. Poi, magari, la salvezza diretta...
