Milan ad un passo da Mateta. Uscite le date della 24ª giornata di Serie A: le top news delle 13

Il Torino è pronto ad ufficializzare il nuovo difensore Luca Marianucci, arrivato dal Napoli in prestito secco. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il difensore è appena sbarcato all’aeroporto di Caselle ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con i granata, i quali se lo sono accaparrati battendo la forte concorrenza di Cremonese e Sassuolo.

Il Milan è al lavoro per chiudere l'acquisto in queste ultime ore di calciomercato di Jean-Philippe Mateta. Dopo aver chiuso l'accordo col Crystal Palace per la prossima estate, il club rossonero sta lavorando per anticipare l'arrivo a Milano del centravanti francese che non è stato convocato per la sfida di Premier League di domani contro il Nottingham. "Non ha nulla a che fare con i trasferimenti, semplicemente non è nel posto giusto e non si sente nel posto giusto per giocare. Dobbiamo proteggere la squadra e proteggere lui, non verrà con noi", ha dichiarato nella giornata di ieri il manager Oliver Glasner.

Classe '97, cresciuto nel settore giovanile dello Châteauroux, Mateta ha vestito le maglie di Olympique Lione, Le Havre e Mainz prima del trasferimento nel suo attuale club nel gennaio 2021. Con la maglia del Crystal Palace ha collezionato 186 presenze e realizzato 56 gol con una crescita esponenziale in termini di rendimento dal 2023 in poi. Una crescita che gli ha permesso lo scorso autunno di fare anche il suo esordio con la maglia della Francia: tre presenze tra ottobre e novembre con anche due reti all'attivo. Cinque anni dopo il suo trasferimento a Londra Mateta è quindi pronto al passaggio a Milano. Il Milan lavora per farlo sbarcare in città tra oggi e domani, una operazione complessiva - bonus compresi - da 35 milioni di euro. Già trovato anche l'accordo con il calciatore nato a Sevran, non troppo distante da Parigi: contratto di quattro anni e mezzo, valido quindi fino al 30 giugno 2030.

Il Crystal Palace ha ufficializzato l’arrivo di Evann Guessand, che approda nel sud di Londra dall’Aston Villa con la formula del prestito fino al termine della stagione. L’accordo prevede anche un’opzione per il riscatto a titolo definitivo. L’attaccante 24enne vestirà la maglia numero 29. Nato in Corsica, Guessand è un profilo ormai affermato nel panorama europeo. Cresciuto nel vivaio del Nizza, ha costruito la propria carriera passo dopo passo, mettendosi in luce durante le esperienze in prestito al Losanna e al Nantes. La vera consacrazione è però arrivata nella stagione 2024/25, quando è stato uno dei protagonisti assoluti del Nizza: 12 reti in Ligue 1, quarto posto finale e premio di Giocatore dell’Anno del club. Prestazioni che gli sono valse il trasferimento estivo all’Aston Villa. Con i Villans ha fatto il suo debutto ufficiale in stagione, curiosamente proprio contro il Crystal Palace, squadra che ora ha deciso di puntare su di lui per rafforzare il reparto offensivo nella seconda parte dell’annata e per sostituire il partente Mateta.

È arrivata anche l’ufficialità, dopo la risoluzione del prestito con il Torino, Cyril Ngonge si è unito all’Espanyol. Arriva dal Napoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

L'Amburgo mette a segno il terzo colpo del mercato invernale e rafforza il proprio reparto offensivo con Albert Gronbaek. Il 24enne attaccante danese arriva in prestito fino al termine della stagione dal Rennes e vestirà la maglia numero 23 dei Rothosen. Grönbaek lascia così il Genoa dopo pochi mesi: solo 6 presenze (perlopiù spezzoni) per un giocatore che non è riuscito a imporsi nel nostro campionato.

Il futuro di Moussa Diaby non sarà in Italia con la maglia dell’Inter. Nei giorni scorsi l’esterno francese ex PSG, Bayer Leverkusen e Aston Villa era finito nel mirino dei nerazzurri, ancora a caccia di un giocatore che possa allargare il parco di esterni a disposizione di Cristian Chivu. Tuttavia, dopo alcuni colloqui, la trattativa è definitivamente sfumata per la mancata apertura al trasferimento del PIF, il fondo di investimenti arabo proprietario dell’Al Ittihad, club che detiene il cartellino di Diaby. I sauditi, riferisce Sky Sport, non hanno accettato le condizioni proposte dall’Inter, che prima aveva offerto un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Poi si era anche mostrato disposto a cambiare il diritto in obbligo, senza andare oltre i 28 milioni. Il secondo rifiuto ha fatto perdere definitivamente le speranze degli uomini di mercato dell’Inter, i quali avrebbero voluto il giocatore soltanto alle loro condizioni. L’operazione dunque non si fa, nonostante Diaby avesse già dato la propria approvazione per tornare in Europa e poter giocare la Champions League.

Adesso è ufficiale, la gara tra Milan e Como, posticipata a causa della Cerimonia di Apertura dell'Olimpiade invernale di Milano Cortina 2026, verrà recuperata mercoledì 18 febbraio alle 20.45. Ad annunciarlo è stata la Lega Serie A con il seguente comunicato: "Si comunica che la gara Milan-Como, valevole per la 24^ giornata del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026, sarà recuperata mercoledì 18 febbraio 2026 con inizio alle ore 20.45".

Il programma completo della ventiquattresima giornata di Serie A, con relativa programmazione tv.

06/02/2026 Venerdì 20.45 Verona - Pisa DAZN

07/02/2026 Sabato 18.00 Genoa - Napoli DAZN

07/02/2026 Sabato 20.45 Fiorentina - Torino DAZN/SKY

08/02/2026 Domenica 12.30 Bologna - Parma DAZN

08/02/2026 Domenica 15.00 Lecce - Udinese DAZN

08/02/2026 Domenica 18.00 Sassuolo - Inter DAZN/SKY

08/02/2026 Domenica 20.45 Juventus - Lazio DAZN

09/02/2026 Lunedì 18.30 Atalanta - Cremonese DAZN

09/02/2026 Lunedì 20.45 Roma - Cagliari DAZN/SKY

18/02/2026 Mercoledì 20.45 Milan - Como DAZN