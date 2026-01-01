Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan ad un passo da Mateta. Uscite le date della 24ª giornata di Serie A: le top news delle 13

Milan ad un passo da Mateta. Uscite le date della 24ª giornata di Serie A: le top news delle 13TUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Niccolò Righi
Oggi alle 13:00Serie A
Niccolò Righi

Il Torino è pronto ad ufficializzare il nuovo difensore Luca Marianucci, arrivato dal Napoli in prestito secco. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il difensore è appena sbarcato all’aeroporto di Caselle ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con i granata, i quali se lo sono accaparrati battendo la forte concorrenza di Cremonese e Sassuolo.

Il Milan è al lavoro per chiudere l'acquisto in queste ultime ore di calciomercato di Jean-Philippe Mateta. Dopo aver chiuso l'accordo col Crystal Palace per la prossima estate, il club rossonero sta lavorando per anticipare l'arrivo a Milano del centravanti francese che non è stato convocato per la sfida di Premier League di domani contro il Nottingham. "Non ha nulla a che fare con i trasferimenti, semplicemente non è nel posto giusto e non si sente nel posto giusto per giocare. Dobbiamo proteggere la squadra e proteggere lui, non verrà con noi", ha dichiarato nella giornata di ieri il manager Oliver Glasner.
Classe '97, cresciuto nel settore giovanile dello Châteauroux, Mateta ha vestito le maglie di Olympique Lione, Le Havre e Mainz prima del trasferimento nel suo attuale club nel gennaio 2021. Con la maglia del Crystal Palace ha collezionato 186 presenze e realizzato 56 gol con una crescita esponenziale in termini di rendimento dal 2023 in poi. Una crescita che gli ha permesso lo scorso autunno di fare anche il suo esordio con la maglia della Francia: tre presenze tra ottobre e novembre con anche due reti all'attivo. Cinque anni dopo il suo trasferimento a Londra Mateta è quindi pronto al passaggio a Milano. Il Milan lavora per farlo sbarcare in città tra oggi e domani, una operazione complessiva - bonus compresi - da 35 milioni di euro. Già trovato anche l'accordo con il calciatore nato a Sevran, non troppo distante da Parigi: contratto di quattro anni e mezzo, valido quindi fino al 30 giugno 2030.

Il Crystal Palace ha ufficializzato l’arrivo di Evann Guessand, che approda nel sud di Londra dall’Aston Villa con la formula del prestito fino al termine della stagione. L’accordo prevede anche un’opzione per il riscatto a titolo definitivo. L’attaccante 24enne vestirà la maglia numero 29. Nato in Corsica, Guessand è un profilo ormai affermato nel panorama europeo. Cresciuto nel vivaio del Nizza, ha costruito la propria carriera passo dopo passo, mettendosi in luce durante le esperienze in prestito al Losanna e al Nantes. La vera consacrazione è però arrivata nella stagione 2024/25, quando è stato uno dei protagonisti assoluti del Nizza: 12 reti in Ligue 1, quarto posto finale e premio di Giocatore dell’Anno del club. Prestazioni che gli sono valse il trasferimento estivo all’Aston Villa. Con i Villans ha fatto il suo debutto ufficiale in stagione, curiosamente proprio contro il Crystal Palace, squadra che ora ha deciso di puntare su di lui per rafforzare il reparto offensivo nella seconda parte dell’annata e per sostituire il partente Mateta.

È arrivata anche l’ufficialità, dopo la risoluzione del prestito con il Torino, Cyril Ngonge si è unito all’Espanyol. Arriva dal Napoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

L'Amburgo mette a segno il terzo colpo del mercato invernale e rafforza il proprio reparto offensivo con Albert Gronbaek. Il 24enne attaccante danese arriva in prestito fino al termine della stagione dal Rennes e vestirà la maglia numero 23 dei Rothosen. Grönbaek lascia così il Genoa dopo pochi mesi: solo 6 presenze (perlopiù spezzoni) per un giocatore che non è riuscito a imporsi nel nostro campionato.

Il futuro di Moussa Diaby non sarà in Italia con la maglia dell’Inter. Nei giorni scorsi l’esterno francese ex PSG, Bayer Leverkusen e Aston Villa era finito nel mirino dei nerazzurri, ancora a caccia di un giocatore che possa allargare il parco di esterni a disposizione di Cristian Chivu. Tuttavia, dopo alcuni colloqui, la trattativa è definitivamente sfumata per la mancata apertura al trasferimento del PIF, il fondo di investimenti arabo proprietario dell’Al Ittihad, club che detiene il cartellino di Diaby. I sauditi, riferisce Sky Sport, non hanno accettato le condizioni proposte dall’Inter, che prima aveva offerto un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Poi si era anche mostrato disposto a cambiare il diritto in obbligo, senza andare oltre i 28 milioni. Il secondo rifiuto ha fatto perdere definitivamente le speranze degli uomini di mercato dell’Inter, i quali avrebbero voluto il giocatore soltanto alle loro condizioni. L’operazione dunque non si fa, nonostante Diaby avesse già dato la propria approvazione per tornare in Europa e poter giocare la Champions League.

Adesso è ufficiale, la gara tra Milan e Como, posticipata a causa della Cerimonia di Apertura dell'Olimpiade invernale di Milano Cortina 2026, verrà recuperata mercoledì 18 febbraio alle 20.45. Ad annunciarlo è stata la Lega Serie A con il seguente comunicato: "Si comunica che la gara Milan-Como, valevole per la 24^ giornata del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026, sarà recuperata mercoledì 18 febbraio 2026 con inizio alle ore 20.45".

Il programma completo della ventiquattresima giornata di Serie A, con relativa programmazione tv.
06/02/2026 Venerdì 20.45 Verona - Pisa DAZN
07/02/2026 Sabato 18.00 Genoa - Napoli DAZN
07/02/2026 Sabato 20.45 Fiorentina - Torino DAZN/SKY
08/02/2026 Domenica 12.30 Bologna - Parma DAZN
08/02/2026 Domenica 15.00 Lecce - Udinese DAZN
08/02/2026 Domenica 18.00 Sassuolo - Inter DAZN/SKY
08/02/2026 Domenica 20.45 Juventus - Lazio DAZN
09/02/2026 Lunedì 18.30 Atalanta - Cremonese DAZN
09/02/2026 Lunedì 20.45 Roma - Cagliari DAZN/SKY
18/02/2026 Mercoledì 20.45 Milan - Como DAZN

Articoli correlati
Juventus, il Bologna e Holm hanno detto sì allo scambio: ora manca il via libera... Juventus, il Bologna e Holm hanno detto sì allo scambio: ora manca il via libera di Joao Mario
Cuesta si gode Nicolussi Caviglia: "Ha grandi letture, con lui una migliore versione... Cuesta si gode Nicolussi Caviglia: "Ha grandi letture, con lui una migliore versione del Parma"
Sulle orme di Yildiz, la Juve si assicura un nuovo baby talento dal Bayern: Adin... Sulle orme di Yildiz, la Juve si assicura un nuovo baby talento dal Bayern: Adin Licina
Altre notizie Serie A
Serie A, 23^ giornata LIVE: c'è ancora Vergara nel Napoli. Inter, gioca Frattesi Probabili formazioniSerie A, 23^ giornata LIVE: c'è ancora Vergara nel Napoli. Inter, gioca Frattesi
Pisa-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Berardi torna titolare. Confermato Meister... Pisa-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Berardi torna titolare. Confermato Meister
Juventus, il Bologna e Holm hanno detto sì allo scambio: ora manca il via libera... TMWJuventus, il Bologna e Holm hanno detto sì allo scambio: ora manca il via libera di Joao Mario
Cuesta si gode Nicolussi Caviglia: "Ha grandi letture, con lui una migliore versione... Cuesta si gode Nicolussi Caviglia: "Ha grandi letture, con lui una migliore versione del Parma"
Lazio, preso Przyborek. Il diciannovenne arriva a titolo definitivo: il comunicato... UfficialeLazio, preso Przyborek. Il diciannovenne arriva a titolo definitivo: il comunicato
Lazio, salta il trasferimento di Romagnoli all'Al Sadd: non ci sono più i tempi tecnici... TMWLazio, salta il trasferimento di Romagnoli all'Al Sadd: non ci sono più i tempi tecnici
Torino, ecco Marianucci: arriva in prestito dal Napoli. Il comunicato UfficialeTorino, ecco Marianucci: arriva in prestito dal Napoli. Il comunicato
Sulle orme di Yildiz, la Juve si assicura un nuovo baby talento dal Bayern: Adin... TMWSulle orme di Yildiz, la Juve si assicura un nuovo baby talento dal Bayern: Adin Licina
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Le più lette
1 Bologna, Immobile saluta e firma col Paris FC fino al 2027. Domenica le visite mediche
2 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita Fullkrug
3 Calciomercato Juventus, contatti esplorativi con lo Stoccarda per Demirovic
4 Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
5 Il bomber manda nuovi segnali alla Juve, Tuttosport in apertura: "Kolo: fino alla fine"
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, il Bologna e Holm hanno detto sì allo scambio: ora manca il via libera di Joao Mario
Immagine top news n.1 Lazio, salta il trasferimento di Romagnoli all'Al Sadd: non ci sono più i tempi tecnici
Immagine top news n.2 Sulle orme di Yildiz, la Juve si assicura un nuovo baby talento dal Bayern: Adin Licina
Immagine top news n.3 Atalanta, interrotta la trattativa con il Fenerbahce per Lookman: resta l'Atletico. Il punto
Immagine top news n.4 Chi è e quanto ha segnato Mateta, il bomber sbocciato tardi che sembra a un passo dal Milan
Immagine top news n.5 Crystal Palace, c'è già il sostituto di Mateta. Dall'Aston Villa arriva Guessand in prestito
Immagine top news n.6 Immobile e la quarta avventura all'estero. La migliore finora è stata quella turca...
Immagine top news n.7 Mateta-Milan, operazione da 35 milioni. Contratto fino al 2030: si lavora per chiudere
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.2 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.3 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.4 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, mercato strano. C'è poco 'amore' tra Comolli e Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, 23^ giornata LIVE: c'è ancora Vergara nel Napoli. Inter, gioca Frattesi
Immagine news Serie A n.2 Pisa-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Berardi torna titolare. Confermato Meister
Immagine news Serie A n.3 Juventus, il Bologna e Holm hanno detto sì allo scambio: ora manca il via libera di Joao Mario
Immagine news Serie A n.4 Cuesta si gode Nicolussi Caviglia: "Ha grandi letture, con lui una migliore versione del Parma"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, preso Przyborek. Il diciannovenne arriva a titolo definitivo: il comunicato
Immagine news Serie A n.6 Lazio, salta il trasferimento di Romagnoli all'Al Sadd: non ci sono più i tempi tecnici
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Modena saluta Di Mariano. Passa a titolo definitivo al Padova
Immagine news Serie B n.2 Avellino-Cesena, le formazioni ufficiali: Patierno preferito a Tutino. Romagnoli con Olivieri
Immagine news Serie B n.3 SudTirol-Catanzaro, le formazioni ufficiali: tra le aquile, si rivede Liberali in campo dal 1'
Immagine news Serie B n.4 Venezia-Carrarese, le formazioni ufficiali: moduli speculari per i tecnici Stroppa e Calabro
Immagine news Serie B n.5 Empoli-Modena, le formazioni ufficiali: Dionisi ancora un solo trequartista e due punte
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella-Frosinone, le formazioni ufficiali: è Alborghetti a rimpiazzare Tiritiello squalificato
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Giugliano riporta in Italia il brasiliano Murilo. C'è l'accordo totale con l'attaccante
Immagine news Serie C n.2 Pineto, Thiago Menna ai saluti: il difensore passa in prestito al Giulianova
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, nel mirino Mallamo: si tratta col SudTirol per la formula. Può partire Maistrello
Immagine news Serie C n.4 Il Perugia si prepara al Verre-tris? Primi contatti tra il club e il centrocampista svincolato
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, per il centrocampo arriva Ghezzi dal Renate. De Zen passa in nerazzurro
Immagine news Serie C n.6 Di Carlo: "Un nuovo Gubbio, una nuova versione. Entusiasmo ritrovato, tutti compatti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Fiorentina, azzurri favoriti al Maradona
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Genoa, i biancocelesti non vincono all'Olimpico da novembre
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Panathinaikos Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Women, Bredgaard nel recupero manda la Fiorentina in semifinale. Milan eliminato
Immagine news Calcio femminile n.5 La Fiorentina Femminile omaggia Commisso: maglia e mazzo di fiori consegnati ai parenti
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Stokic parte dal 1°. Severini torna titolare
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping