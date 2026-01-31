Quando segna Artistico lo Spezia vince: 12 punti grazie al gol del centravanti degli Aquilotti

Lo Spezia ha bisogno dei gol dei suoi attaccanti. Non è esente da questa responsabilità nemmeno Gabriele Artistico, centravanti classe 2002 arrivato in estate dalla Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto e diritto di controriscatto a favore dei biancocelesti della capitale. Al terzo anno nel campionato cadetto, il numero 9 degli Aquilotti ha debuttato col botto segnando la rete del pareggio in Coppa Italia contro la Sampdoria, match poi vinto ai rigori, ma poi ha attraversato un momento di appannamento come tutta la squadra.

Sempre decisivo

Con il passare delle giornate, l'apporto del centravanti romano nel corso della stagione è stato certamente più importante. La rete nel derby sempre contro i blucerchiati, decisiva ai fini del risultato, lo ha di fatto sbloccato visto che una settimana più tardi si è ripetuto a Chiavari contro l'Entella e poi è andato a segno al 93' nella sfida contro il Pescara ed infine nell'ultimo turno contro l'Avellino.

12 punti su 20 grazie ai suoi gol

Quattro reti che sono valse altrettante vittorie per un totale di 12 punti arrivati grazie ai suoi gol sui 20 conquistati fin qui dai bianchi liguri. Un 60% che rappresenta l'importanza di un giocatore che sta crescendo nel Golfo dei Poeti e sta trovando costanza di rendimento. Per aiutare lo Spezia nella conquista della salvezza.