Anche Okoye canta Sal Da Vinci: il portiere dell'Udinese va pazzo per "Rossetto e caffè"

Sal Da Vinci ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo con la canzone "Per sempre sì" e adesso il nome del cantante italo-americano sta facendo il giro del paese. E non soltanto tra gli italiani, visto che tra i fan a sorpresa che può vantare Da Vinci c'è anche Maduka Okoye, portiere dell'Udinese.

C'è infatti un siparietto simpatico che sta facendo il giro del web e risale all'ultima intervista rilasciata da Okoye, che ha parlato qualche giorno fa ai canali ufficiali di Lega Serie A, in un format creato in collaborazione con Panini. Nel filmato si vede Okoye, intervistato tra l'altro mentre è alla guida della sua automobile, raccontare delle sue passioni extra-campo.

E arrivando alla musica, Okoye cita Sal Da Vinci come suo cantante italiano di riferimento, pur non ricordando immediatamente il nome. "Ce n'è un altro (che mi piace, ndr), ma non è Gigi D'Alessio". E siccome proprio non gli viene, inizia a canticchiare l'inizio del più celebre tormentone del cantante, "Rossetto e caffè". Si vede infatti Okoye canticchiare: "Ma che serata", le primissime parole della canzone. Per poi passare al ritornello, accompagnato anche dagli intervistatori: "E poi, se ti richiamo è perché ho voglia di te, di te".

Insomma, altro che simbolo di Partenope o della canzone napoletana, Sal Da Vinci è un fenomeno che ha contagiato l'Italia intera. E che arriva a smuovere anche le corde di chi nel nostro paese ci si trova per opportunità professionale ma ha radici che portano a tutt'altre culture, proprio come Okoye.