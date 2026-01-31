Vittoria e gol dopo la morte del padre, Konaté: "Difficile descrivere quello che provo"

Il difensore del Liverpool Ibrahima Konaté ha parlato così a TNT Sports, dopo il 4-1 al Newcastle arrivato anche grazie a un suo gol: "Sono sicuramente molto felice. Non ho parole per descrivere quello che provo in questo momento, perché le ultime due settimane sono state molto difficili per me e la mia famiglia, ma fa parte della vita. È difficile accettarlo e non abbiamo scelta". Il riferimento è alla recente scomparsa di suo padre.

"So che la squadra aveva alcuni giocatori infortunati, e l'allenatore in chiamata mi ha detto di prendermi il tempo necessario e di non dover tornare di corsa. Con questa situazione era importante per me tornare e aiutare la squadra. L'ho fatto oggi con la squadra ad Anfield: l'atmosfera era incredibile oggi ed è ciò di cui abbiamo bisogno fino alla fine della stagione".

Sulla prestazione di Wirtz: "Sono molto contento per lui, per essere onesti. Ha appena dimostrato al mondo le sue qualità. Non ha ancora raggiunto il suo apice, ma arriverà molto presto. Abbiamo parlato in pre-stagione di cosa farà e se ci riuscirà, mio ​​dio, sarà pazzesco".

Sulla costruzione della continuità in campionato: "Dobbiamo pensare partita dopo partita. Per me siamo sempre la squadra migliore in campo, ma forse subiamo troppi gol o non segniamo abbastanza, ma oggi abbiamo fatto molto bene e dobbiamo pensare partita dopo partita".