Roma, per la fascia destra spunta il nome di Dodo. Il brasiliano è in scadenza fra un anno

La Roma guarda ancora una volta a Firenze per rinforzare le corsie laterali. Ne parla questa mattina il quotidiano Il Messaggero, secondo il quale i giallorossi starebbero pensando a Dodo della Fiorentina dopo aver fatto un tentativo - andato a vuoto - nei mesi scorsi per Niccolò Fortini.

Il brasiliano andrà in scadenza con la società di Commisso nel giugno del 2027 e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto, situazione che si trascina già dalla scorsa stagione tra allontanamenti e riavvicinamenti. I capitolini ci pensano quindi come eventuale rinforzo a basso prezzo per la fascia destra.

I numeri stagionali di Dodo con la Fiorentina

Il classe '98 in questa stagione ha collezionato finora 43 presenze, con 2 gol e 3 assist tra la fila dei gigliati.