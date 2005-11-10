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De Laurentiis compra i terreni di Qualiano: "A Castel Volturno abbiamo vinto due scudetti..."TMW
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Dimitri Conti
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Oggi alle 12:36Serie A
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18.11.2026 12:36Serie A
Il presidente del Napoli si è presentato presso uno studio notarile di Chiaia per ultimare gli atti legati alla costruzione del nuovo centro sportivo.
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Aurelio De Laurentiis ha appena fatto il suo arrivo presso lo studio notarile di Chiaia dove sarà sottoscritto l'atto di acquisizione dei terreni nel comune di Qualiano in cui intende edificare il futuro centro sportivo del Napoli.
Le parole di ADL al suo arrivo
Fermato dai cronisti presenti nel luogo, ADL ha rilasciato qualche rapida dichiarazione: "Un sogno? La sua casa il Napoli ce l'ha sempre avuta a Castel Volturno, dove abbiamo vinto due scudetti. Parlate sempre del Napoli come se l'avessi preso in Serie A, allora avreste ragione. Voi avete visto dove si allenava Maradona? Sicuramente oggi è un nuovo inizio, perché abbiamo fatto una prima fase e adesso passiamo alla seconda fase. Sperando che la salute ci accompagni!".
Fonte: Francesco Molaro
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