Come detto l'AI dopo essere entrata nel mondo del calcio sta piano piano ramificando i suoi contenuti e andando a contagiare un po' tutti gli aspetti riguardanti la gestione di una società, dallo scouting e quindi il calciomercato allo sviluppo di tattiche di campo, fino alla previsione delle migliori esperienze per i tifosi basandosi sulle interazioni, social e dirette.

Dove si andrà in futuro?

Nessuno lo sa, in fondo quello dell'AI è un mondo talmente tanto in evoluzione che risulta impossibile prevedere il punto di caduta fra un mese, un anno, dieci anni. Giocando un po' sulle possibilità sempre legate al calcio, vengono fuori possibilità fin qui inesplorate. Partendo da ciò che già c'è: come per esempio il fuorigioco semiautomatico, il SAOT. L'intelligenza artificiale incrocia i dati in tempo reale di giocatori e pallone, calcola le famose linee, crea degli avatar dei calciatori al centro dell'evento e invia un messaggio in sala VAR, dove deve esserci l'ultimo controllo umano (da qui il semiautomatico). E allora in futuro, oltre che del fuorigioco, perché non immaginare una gestione totale e autonoma anche del VAR? Un modo per ridurre ulteriormente quella soggettività da sempre al centro delle polemiche arbitrali, con l'AI che grazie al supporto di decine di telecamere ad alta definizione potrebbe intervenire sulle decisioni dell'arbitro di campo. O addirittura sostituirlo, ma qua siamo decisamente più lontani nella previsione temporale.

Dall'incrocio con la robotica possono nascere anche allenatori digitali?

In Cina sta esplodendo anche il settore della robotica, con bar e altre attività oramai affidate ai robot umanoidi col supporto dell'AI. Sul calcio si tratta chiaramente di provocazione, ma considerando che esistono già decine di software e modelli AI in grado di disegnare moduli, schemi da calci d'angolo e da punizione e addirittura sessioni di allenamento basati su intensità, tattica o prevenzione degli infortuni, ecco che la domanda sorge quasi spontanea. Cosa succederebbe, magari fra 20 anni, se ad un robot umanoide venissero insegnati tutti questi concetti che l'AI già conosce?

L'approfondimento di TMW

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