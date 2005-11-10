Nel corso dell'intervista di oggi a La Nazione, il dg Alessandro Ferrari ha risposto anche a delle voci che lo vorrebbero vivere un rapporto difficile con il ds della Fiorentina, Fabio Paratici.

La smentita tramite vicinanza degli uffici

A tal proposito, ha detto Ferrari: "Con Fabio ho un rapporto ottimo dal giorno in cui, a dicembre dello scorso anno, sono andato a Londra per iniziare la trattativa e farlo venire alla Fiorentina. È uno che pretende sempre e solo il massimo, è critico con se stesso. Trasmette fiducia e si porta dietro esperienza in questo mondo, lavoriamo a otto metri di distanza, ci vediamo in continuazione. Ricordo come Catherine e Giuseppe ascoltarono il mio suggerimento di provare a portare a Firenze una figura come Paratici".

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