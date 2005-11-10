L'onda "che viene dal mare" (come recita un coro della Nord) è pronta a bagnare Reggio Emilia. La sosta sta per terminare e la campanella sta per suonare e richiamare tutti all'ordine, Genoa compreso. Nel prossimo fine settimana riprenderà infatti il campionato con la squadra allenata da Daniele De Rossi chiamata alla sfida contro il Sassuolo del neo mister Roberto D'Aversa. Una sfida insidiosa contro una squadra reduce dal cambio di guida tecnica e che vuole riscattare le ultime prestazioni opache. Dall'altra però il Grifone vuole dimostrare di essere in forma nonostante l'inciampo casalingo contro il Milan prima della pausa per le Nazionali.

Si va verso il soldout del settore ospiti

E ciò che non mancherà neanche stavolta sarà la spinta dei sostenitori che si muoveranno in massa anche per la sfida del Mapei Stadium. La società neroverde ha infatti concesso alla tifoseria ospite 4000 tagliandi che stanno per essere esauriti in poco più di un giorno di vendita. In 24 ore infatti sono più di 3500 i biglietti staccati con il dato che sicuramente andrà a crescere presto.

Come acquistare i biglietti

Non solo. Non sarebbe da escludere anche una coreografia del settore per accogliere i 22 in campo. Chi vorrebbe acquistare uno degli ultimi titoli d'accesso può farlo attraverso il canale ticket.sassuolocalcio.it oppure nei punti vendita Vivaticket al prezzo di 25 euro.