Lunghissima intervista al podcast Business of Sport per Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, e tanti temi trattati, sulla sua ex vita da calciatore e su quella attuale dietro la scrivania. Aneddoti e ricordi per l'ex difensore bianconero che ha raccontato anche del giorno della firma del suo primo contratto e del clamoroso "no" all'Arsenal: "Il mio primo contratto l'ho firmato a 16 anni. All'epoca avrei dovuto firmare per l'Arsenal: Liam Brady era il responsabile del settore giovanile e ricevetti un'offerta per andare lì. Era una cifra molto alta per l'epoca — oggi sarebbero circa 60.000 euro, allora non c'era ancora l'euro ed erano circa 90 milioni di lire — e dissi di no. Ancora oggi non so bene perché, visto che non aveva alcun senso rifiutare un'opportunità simile, ma non volevo lasciare il mio club gratis o quasi. Prima dei 16 anni, senza contratto, potevi andar via per un indennizzo minimo, così firmai per meno di mille euro l'anno. Ero cresciuto lì, era casa mia, e sentivo che non aveva senso partire in quel momento."

L'Arsenal aveva mandato degli osservatori a seguirti?

"Sì, certo. Facevo già parte delle nazionali giovanili, dall'Under 15 all'Under 17. A ripensarci oggi, onestamente consiglierei a mio figlio, a mio nipote o a chiunque altro di andare all'Arsenal al 100%. Allora presi quella decisione e i miei genitori me lo permisero."

Erano gli anni di Arsène Wenger e Tony Adams: un momento straordinario per essere lì, soprattutto per un giovane, dato che quella dell'Arsenal era probabilmente la migliore academy del Regno Unito.

"Esatto."