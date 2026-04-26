Inter, lo scudetto può arrivare contro il Parma. Chivu: "Ma le emozioni le metto da parte"

La prossima gara di campionato contro il Parma potrebbe regalare lo scudetto all'Inter. Una sfida ancora più speciale per Cristian Chivu, che però dopo il pareggio col Torino resta concentrato sull'obiettivo. "Se sento delle emozioni in vista del Parma? Zero, io non ho emozioni. Sono concentrato sul mio lavoro e sul mio dovere, le emozioni le metto da parte. Devo preparare la partita al meglio e trasmettere le forze giuste ai ragazzi. Dobbiamo raccogliere i frutti di un lavoro di nove mesi, penso a portare a casa uno degli obiettivi che avevamo stabilito ad inizio stagione. Devo trasmettere serenità e giusta fame per la preparazione corretta di una partita, il resto per me conta poco", alcune delle sue parole a DAZN.

Ci sono state polemiche sul calcio di rigore. Lei dalla panchina ha visto qualcosa?

"Mi mancavano gli occhiali e non riuscivo a vedere il monitor. Non parlo di arbitri e non parlo di decisioni che prendono sul campo. L'ho fatto tutto l'anno, non vorrei nemmeno passare il tempo a commentare. Sto pensando come siamo andati in difficoltà sul 2-0, però secondo me è merito del Torino per la gara che abbiamo fatto".