Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Antognoni incorona Paz: "Sembra Totti". Luis Henrique, è già addio? Le top news delle 13

Antognoni incorona Paz: "Sembra Totti". Luis Henrique, è già addio? Le top news delle 13TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 13:00Serie A
Niccolò Righi

Dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport emerge un quadro delicato attorno alla situazione di Luis Henrique, il brasiliano dell'Inter arrivato in estate dall'Olympique Marsiglia tra grandi aspettative ma finora protagonista di un rendimento inferiore alle attese. Il quotidiano sottolinea come l’esterno destro abbia totalizzato appena 235 minuti da agosto e sia stato schierato titolare soltanto due volte, senza riuscire a lasciare tracce significative né dal primo minuto né subentrando. Un dato sorprendente per chi era stato acquistato per oltre 20 milioni e considerato un possibile colpo in prospettiva. La sfida di questo pomeriggio a Pisa potrebbe però rappresentare un crocevia decisivo. Con Dumfries ancora ai box per l’infortunio alla caviglia, si apre un varco naturale per il brasiliano, sebbene fin qui Chivu abbia preferito adattare Carlos Augusto, scelta rivelatasi poco efficace e che ha messo in luce la fragilità della corsia destra nei match contro Milan e Atletico Madrid. Come riferito dalla rosea, già alla vigilia della gara di Champions contro l’Atletico, Chivu aveva anticipato a Luis Henrique che il suo momento era vicino. L’Arena Garibaldi offrirà dunque una vetrina importante: il tecnico si aspetta dribbling, coraggio, personalità e quella capacità nell’uno contro uno che il giocatore mostrò a Marsiglia e che l’Inter spera ancora di vedere. Se la svolta non dovesse arrivare, però, gennaio potrebbe portare scenari inattesi, compresa l’ipotesi di una partenza in prestito.

E' partito il countdown per il ritorno in campo di Ciro Immobile. L'attaccante del Bologna è ai box ancora per un infortunio di inizio stagione. Il ritorno in Italia del centravanti ex Lazio aveva generato entusiasmo in tutto l'ambiente rossoblù ma una lesione, seppur di basso grado, al retto femorale della coscia destra rimediata il 23 agosto scorso nella gara contro la Roma lo aveva costretto a lasciare il campo. Il responso parlava di circa otto settimane di stop ma i tempi si sono allungati nell'ultimo periodo. Un'assenza pesante che però la squadra è riuscita a superare con le prestazioni specialmnete nell'ultimo periodo ma la luce in fondo al tunnel sembra intravvedersi. Nella giornata di giovedì, Vincenzo Italiano aveva così parlato nel corso della conferenza stampa post Europa League: "Ciro deve solo togliersi dalla testa che se spinge forte può avere qualche ricaduta: negli ultimi giorni l'ho visto più sciolto". E il tempo finalmente può scadere. Oggi ci sarà la rifinitura della squadra in vista della sfida di domani contro la Cremonese. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport. la punta potrebbe anche ritornare nell'elenco dei convocato per la gara del "Dall'Ara". Ancora un po' di ore e avremo il responso.

Dall’edizione odierna di Tuttosport arriva l'allarme sull’infortunio di Dusan Vlahovic. Nella gara di ieri vinta contro il Cagliari il serbo, dopo l’unico guizzo della sua partita, si è fermato portandosi le mani al volto e pronunciando quel "Mi sono fatto male" che ha gelato staff e compagni. La smorfia di dolore ha subito fatto temere il peggio, e le prime sensazioni parlano di uno stiramento alla gamba sinistra che potrebbe tenerlo fuori fino alla fine del 2025, con dubbi anche sul rientro nel nuovo anno. Il quotidiano sottolinea come le prossime ore saranno decisive: oggi i primi controlli, domani gli esami più approfonditi. Quel che è certo è che Vlahovic salterà il big match contro il Napoli e molto probabilmente la successiva sfida alla Roma di Gasperini. In casa Juve si prepara così un nuovo scenario offensivo, con spazio per David, Openda e un possibile avanzamento di Yildiz, che Spalletti immagina più vicino alla porta per sfruttarne il tiro. Per quanto riguarda il resto degli infortunati, Bremer tornerà gradualmente in gruppo la prossima settimana, mentre per Rugani servirà più tempo. Da monitorare anche la situazione di Di Gregorio, ancora alle prese con problemi intestinali.

La Fifa ha comunicato l’introduzione di una nuova norma secondo cui un giocatore che necessiti di assistenza medica dovrà lasciare il terreno di gioco per un periodo di due minuti. La modifica, pensata per "rendere più fluido" lo svolgimento delle partite, verrà sperimentata durante la Coppa d’Arabia, in programma dall’1 al 18 dicembre in Qatar. Al termine della competizione, ha spiegato a Parigi Roberto Grassi, responsabile dei tornei giovanili Fifa, gli arbitri analizzeranno gli esiti del test prima di decidere se adottare o meno in modo definitivo la misura. "Stiamo raccogliendo dati e confrontandoci con i nostri partner prima di prendere una decisione finale", ha precisato. Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitrale Fifa, ha dichiarato ad Al Kass TV che l’intento dell’organizzazione è quello di rendere il calcio più spettacolare e dinamico. Il motivo principale della novità, ha affermato, è infatti ridurre le interruzioni e accelerare la ripresa del gioco. La norma verrà applicata in ogni circostanza, ad eccezione dei casi in cui l’avversario del giocatore colpito subisca un’ammonizione o un’espulsione. Restano esclusi anche gli infortuni dei portieri, perché è impossibile proseguire senza un estremo difensore.

Giancarlo Antognoni si rivede in Nico Paz. L'ex fantasista della Fiorentina, ora dirigente dell'Under 21, ha parlato all'edizione odierna de La Repubblica del talento del Como: "Tecnicamente siamo simili - ha esordito il 10 -. Abbiamo le stesse caratteristiche, visione di gioco, forza fisica, Anche io segnavo gol e regalavo assist. Ma non mi è mai riuscita una sforbiciata come la sua nella partita vinta contro il Sassuolo".

Parlando sempre del calciatore dei lariani, Antognoni ha sottolineato come sia bello da vedere. E' un giocatore che generano entusiasmo e che rendono belle tutte le giocate: "Sembra Totti - ha proseguito -. Anche un po’ Baggio, ma più Totti, soprattutto per struttura fisica. E’ il migliore che c’è in Italia. Il gioco alla spagnola di Fabregas, che preferisce calciatori tecnici e giovani, lo esalta, premia il suo talento. Ha un sinistro sensibile, visione di gioco, è uomo squadra, sa fare tutto".

Articoli correlati
Inter, per Luis Henrique è ora o mai più. Se non dovesse arrivare la svolta a gennaio... Inter, per Luis Henrique è ora o mai più. Se non dovesse arrivare la svolta a gennaio può salutare
Luis Henrique e l'Inter, storia già finita? I possibili scenari per il suo futuro... Luis Henrique e l'Inter, storia già finita? I possibili scenari per il suo futuro
Inter, lo strano caso di Luis Henrique: 25 milioni per finire dietro a Carlos Augusto... Inter, lo strano caso di Luis Henrique: 25 milioni per finire dietro a Carlos Augusto sulla destra
Altre notizie Serie A
Pisa, per Scuffet esordio in Serie A con la maglia nerazzurra: Semper out per virus... TMWPisa, per Scuffet esordio in Serie A con la maglia nerazzurra: Semper out per virus influenzale
Inter, Sucic rivendica: "Meritavamo di più, ma dobbiamo essere più cinici" Inter, Sucic rivendica: "Meritavamo di più, ma dobbiamo essere più cinici"
Lecce-Torino 2-1, le pagelle: Falcone mette i guantoni sui 3 punti, Asllani da incubo... Lecce-Torino 2-1, le pagelle: Falcone mette i guantoni sui 3 punti, Asllani da incubo
Il Lecce aggancia l'Atalanta e supera tre squadre: la classifica di Serie A aggiornata... Il Lecce aggancia l'Atalanta e supera tre squadre: la classifica di Serie A aggiornata
Hernanes sull'Inter: "Non c'è un problema-Sommer: manca equilibrio difensivo" Hernanes sull'Inter: "Non c'è un problema-Sommer: manca equilibrio difensivo"
Cecchi Gori: "Nel 2002 la Fiorentina mi è stata rubata. Tornerei a dare una mano"... Cecchi Gori: "Nel 2002 la Fiorentina mi è stata rubata. Tornerei a dare una mano"
Pisa-Inter, le formazioni ufficiali: Sucic e Acerbi tornano titolari, davanti la... Pisa-Inter, le formazioni ufficiali: Sucic e Acerbi tornano titolari, davanti la Thu-La
Pisa, il presidente Corrado: "Touré-Inter? Abbiamo parlato di tante cose..." Pisa, il presidente Corrado: "Touré-Inter? Abbiamo parlato di tante cose..."
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
1 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
2 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
3 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
4 Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni: Zalewski può far rifiatare Zappacosta
5 Roma-Napoli, le probabili formazioni: Pellegrini e Soule sicuri del posto, Conte conferma il 3-4-3
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Lecce aggancia l'Atalanta e supera tre squadre: la classifica di Serie A aggiornata
Immagine top news n.1 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique, Hojlund con David Neres
Immagine top news n.2 Lecce-Torino, le formazioni ufficiali: Pierotti e Banda nel tridente di DiFra, Baroni con Vlasic
Immagine top news n.3 Inter, per Luis Henrique è ora o mai più. Se non dovesse arrivare la svolta a gennaio può salutare
Immagine top news n.4 Milan primo, la Juve resta agganciata al treno: la classifica di Serie A aggiornata
Immagine top news n.5 Il Milan sale al comando tra le polemiche. Tutte le reazioni al rigore non assegnato alla Lazio
Immagine top news n.6 Yildiz rovescia il Cagliari, ma la Juve trema per Vlahovic: "Starà fermo per diverso tempo"
Immagine top news n.7 Cosa è successo a San Siro? Troppa confusione e poca chiarezza al VAR. Dopo il caso Vlahovic
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, per Scuffet esordio in Serie A con la maglia nerazzurra: Semper out per virus influenzale
Immagine news Serie A n.2 Inter, Sucic rivendica: "Meritavamo di più, ma dobbiamo essere più cinici"
Immagine news Serie A n.3 Lecce-Torino 2-1, le pagelle: Falcone mette i guantoni sui 3 punti, Asllani da incubo
Immagine news Serie A n.4 Il Lecce aggancia l'Atalanta e supera tre squadre: la classifica di Serie A aggiornata
Immagine news Serie A n.5 Hernanes sull'Inter: "Non c'è un problema-Sommer: manca equilibrio difensivo"
Immagine news Serie A n.6 Cecchi Gori: "Nel 2002 la Fiorentina mi è stata rubata. Tornerei a dare una mano"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sebastiani: "Ho visto il miglior Pescara della stagione. Gol annullato? È un caso limite"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia-Monza, le formazioni ufficiali: c'è Ciurria per Colpani. Piscopo sull'out sinistro
Immagine news Serie B n.3 Lupo: "Bari? Vivarini deve dare un'identità alla squadra. In B facile scivolare e riprendersi"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, a inizio settimana sbarca il patron Roberts: serie di summit per uscire dalla crisi
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Pohjanpalo: "Tripletta? È la prima volta che segno con mio padre allo stadio"
Immagine news Serie B n.6 Spezia-Sampdoria, il gol è un problema: le due squadre fanalino di coda in attacco
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, si ferma la rincorsa del Perugia: festeggia la Juve Next Gen con Puczka
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Troise dopo il pari col Novara: "Stiamo facendo passi in avanti, pagata un'ingenuità"
Immagine news Serie C n.3 Cavese, Prosperi: "Non possiamo mica definirci già salvi. Il percorso è ancora lungo"
Immagine news Serie C n.4 Giugliano, Capuano: "Non meritavamo la sconfitta, è un periodo che ci gira male"
Immagine news Serie C n.5 Ravenna, Marchionni soddisfatto: "Dopo due pareggi di fila volevamo la vittoria a tutti i costi"
Immagine news Serie C n.6 Crotone, Longo dopo la vittoria sul Giugliano: "Gara di alto livello ma vedo troppe disattenzioni"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Fiorentina, Palladino sfida il suo passato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Caruso: "Al Bayern cresciuta nel palleggio e nella personalità. USA? Ci aiuterà a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Bergamaschi: "USA atleticamente devastanti. Bellissimo portare un pezzo d'Italia all'estero"
Immagine news Calcio femminile n.3 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.6 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…