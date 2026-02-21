De Bruyne sta per ritrovare il Napoli: il percorso di recupero e quanto manca al rientro

Il Napoli sta per riabbracciare Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, ingaggiato in estate a parametro zero dal Manchester City, potrebbe presentarsi nuovamente a Castel Volturno a distanza di 4 mesi dall'infortunio grave del 25 ottobre subito mentre segnava il gol su rigore contro l'Inter.

"In seguito all’infortunio occorso durante il match contro l’Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo", recitava allora il comunicato ufficiale del club azzurro. KDB si è poi messo in viaggio per raggiungere la sua patria, il Belgio, ad Anversa per sottoporsi ad un'operazione e ha affrontato l'iter di riabilitazione iniziale del caso.

Nei prossimi giorni il centrocampista di 34 anni affronterà il processo di riatletizzazione, ma l'obiettivo del giocatore e del Napoli è riuscire a ottimizzare il recupero entro il mese di marzo. Il tutto, specifica il Corriere dello Sport, con la massima cautela per permettere a De Bruyne di ritrovare la forma utile per chiudere al meglio la stagione con Conte e la squadra, prima di buttarsi a capofitto nel Mondiale 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.