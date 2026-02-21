Palermo, Inzaghi: "Se continuiamo così coroniamo il sogno. La squadra deve convincersi di essere forte"

Il Palermo supera anche il Sudtirol con un secco 3-0 conquistando l'ottava vittoria consecutiva al "Renzo Barbera". I rosanero portano a 14 il numero dei risultati utili consecutivi. Al di là dei numeri i siciliani raggiungano per il momento al terzo posto il Monza, impegnato alle 19.30 a Carrara riducendo il distacco dal Frosinone, adesso i ciociari sono a due lunghezze. In sala stampa è intervenuto Filippo Inzaghi, ecco la sua analisi attraverso I love Palermocalcio.com

"La partita è stata fatta molto bene. È stata una gara durissima. Il Südtirol è l’avversario peggiore in questo momento. Siamo stati bravi nelle ripartenze concesse. Sono contento per il gol di Ceccaroni, lo avevamo preparato in settimana: premia il lavoro fatto. Sono felice perché i miei ragazzi hanno fatto un record mai fatto in Serie A o in Serie B. Questi numeri devono convincerci che questo tipo di partite deve diventare la normalità. Dal primo giorno ho cercato di far capire ai giocatori di guardare le cose positive, il bicchiere mezzo pieno. Ho lavorato su una crescita che è in divenire. Questa squadra può fare molto di più»

Poi aggiunge un messaggio inequivocabile: "Fare 14 risultati così mi auguro convinca loro di essere una squadra forte. La strada è tracciata, questa squadra ha un’anima e un’identità. Non dobbiamo accontentarci. Se continuiamo così ce la giochiamo con tutti e prima o poi il nostro sogno lo coroniamo, speriamo il prima possibile".