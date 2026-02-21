Serie B, 26ª giornata: all'intervallo, lo Spezia ferma il Cesena sul pari. 1-1 il parziale
Con la serata di ieri, la 26ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani, con soli due match; il sabato cadetto è stato invece piuttosto ricco, la classifica si è già aggiornata con i primi confronto, ma in campo - alle ore 17:15 - sono scese Cesena e Spezia: all'intervallo del match, che si gioca all''Orogel Stadium', 1-1 il parziale.
A sbloccare il match, la formazione di casa, subito in avvio con la rete di Shpendi, ma non tarda ad arrivare il pari della compagine ligure, firmato dal solito Artistico.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE B, 26ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Cesena-Spezia 1-1
4' Shpendi (C), 17' Artistico (S)
Sabato 21 febbraio
Ore 19:30 - Carrarese-Monza
Domenica 22 febbraio
Ore 15:00 - Juve Stabia-Modena
Ore 17:15 - Reggiana-Avellino
Già giocate
Frosinone-Empoli 2-2
18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)
Virtus Entella-Catanzaro 1-3
45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)
Mantova-Sampdoria 2-1
14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)
Padova-Bari 1-1
13' Di Mariano (P), 45'+1 45'+1 Piscopo (B)
Palermo-Sudtirol 3-0
21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni
Venezia-Pescara 3-2
18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 56
Frosinone 53
Monza 51*
Palermo 51
Catanzaro 44
Modena 40*
Juve Stabia 38*
Cesena 37*
SudTirol 33
Empoli 30
Carrarese 30*
Padova 30
Sampdoria 29
Avellino 28*
Mantova 26
Virtus Entella 25
Reggiana 25*
Spezia 22*
Bari 22
Pescara 18
* una gara in meno