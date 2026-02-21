Serie B, 26ª giornata: all'intervallo, lo Spezia ferma il Cesena sul pari. 1-1 il parziale

Con la serata di ieri, la 26ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani, con soli due match; il sabato cadetto è stato invece piuttosto ricco, la classifica si è già aggiornata con i primi confronto, ma in campo - alle ore 17:15 - sono scese Cesena e Spezia: all'intervallo del match, che si gioca all''Orogel Stadium', 1-1 il parziale.

A sbloccare il match, la formazione di casa, subito in avvio con la rete di Shpendi, ma non tarda ad arrivare il pari della compagine ligure, firmato dal solito Artistico.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE B, 26ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Cesena-Spezia 1-1

4' Shpendi (C), 17' Artistico (S)

Sabato 21 febbraio

Ore 19:30 - Carrarese-Monza

Domenica 22 febbraio

Ore 15:00 - Juve Stabia-Modena

Ore 17:15 - Reggiana-Avellino

Già giocate

Frosinone-Empoli 2-2

18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)

Virtus Entella-Catanzaro 1-3

45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)

Mantova-Sampdoria 2-1

14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)

Padova-Bari 1-1

13' Di Mariano (P), 45'+1 45'+1 Piscopo (B)

Palermo-Sudtirol 3-0

21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni

Venezia-Pescara 3-2

18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 56

Frosinone 53

Monza 51*

Palermo 51

Catanzaro 44

Modena 40*

Juve Stabia 38*

Cesena 37*

SudTirol 33

Empoli 30

Carrarese 30*

Padova 30

Sampdoria 29

Avellino 28*

Mantova 26

Virtus Entella 25

Reggiana 25*

Spezia 22*

Bari 22

Pescara 18

* una gara in meno