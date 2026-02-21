Juve Stabia-Modena, i convocati di Abete: cinque assenze pesanti per le Vespe
Attraverso i propri canali ufficiali la Juve Stabia comunica che, dopo l’allenamento odierno, il tecnico Ignazio Abate insieme al suo staff ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per il match Juve Stabia-Modena, valevole per la 26° giornata del campionato di Serie BKT, in programma domani, domenica 22 febbraio 2025, con inizio alle ore 15:00 presso lo Stadio “Romeo Menti”. Ecco le scelte dell'ex calciatore:
Portieri: 1 Confente, 16 Signorini, 23 Boer.
Difensori: 2 Ricciardi, 6 Bellich, 14 Dalle Mura, 21 Kassama, 24 Carissoni, 33 Giorgini, 46 Diakitè, 76 Mannini.
Centrocampisti: 8 Zeroli, 17 Ciammaglichella, 28 Torrasi, 29 Correia, 37 Maistro, 55 Leone, 77 Cacciamani, 98 Mosti.
Attaccanti: 7 Burnete, 9 Gabrielloni, 70 Dos Santos, 90 Okoro.
Diffidati: Giorgini.
Indisponibili: Battistella, Candellone, Morachioli, Pierobon, Varnier.