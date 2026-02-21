"Bravo Ale, non ci pensare": Bastoni fischiato ad ogni tocco, Chivu lo incoraggia
TUTTO mercato WEB
Segui qui il live di Lecce-Inter
Fin dai primi minuti della sfida in corso allo stadio Via del Mare fra Lecce ed Inter i tifosi di casa hanno cominciato a fischiare sonoramente il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni. Stupore nella panchina dell'Inter, con Kolarov, Chivu e lo staff che si sono chiesti il motivo. Evidentemente anche ai supporters giallorossi non è andato giù quanto successo nella sfida contro la Juventus nel derby d'Italia, con la simulazione del difensore che ha procurato un rosso a Pierre Kalulu. "Bravo Ale, non ci pensare", l'incoraggiamento da parte di Chivu, come riferito da Dazn.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Le più lette
3 Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 28ª giornata: le gare dei tre gironi all'intervallo. Livorno avanti, pari tra Novara e Giana
Pronostici
Calcio femminile