Una giornata di Serie A da record, almeno per quanto riguarda la produzione offensiva di alcune delle principali squadre del campionato. Nel dodicesimo turno della stagione 2026/27, Inter, Juventus, Milan e Roma hanno segnato complessivamente 18 gol, andando tutte a bersaglio almeno quattro volte. Un dato particolarmente significativo, considerando che nella storia della massima serie italiana si era verificata soltanto un'altra volta una circostanza simile. Come evidenziato da Opta, per trovare un precedente bisogna tornare alla diciassettesima giornata del campionato 1949/50, quando le stesse quattro società riuscirono a segnare almeno quattro reti ciascuna nello stesso turno.

Dalla tripletta di Esposito al poker di Malen: i risultati delle quattro big

Ad aprire la serie è stata la Roma, che sabato ha travolto il Parma al Tardini con un netto 5-1, trascinata dalle quattro reti di Donyell Malen. Domenica è toccato alla Juventus, capace di superare il Venezia per 4-0, realizzando tutte le reti nel giro di appena diciotto minuti durante la ripresa.

Ancora più largo, in termini di gol complessivi della partita, il successo del Milan, che ha battuto 5-1 il Frosinone a San Siro. A completare il quadro è stata l'Inter, protagonista del rocambolesco 4-4 sul campo dell'Atalanta: per i nerazzurri tripletta di Francesco Pio Esposito, ma soltanto un punto conquistato dopo essere stati raggiunti nel finale.