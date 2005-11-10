Un Luciano Spalletti diverso dal solito. Dopo la vittoria contro il Venezia per 4-0, con tutte le reti dei bianconeri arrivate nel secondo tempo, il tecnico della Juventus, nel post gara, ha parlato senza mezzi termini, imputando ai suoi di aver fatto "cose senza senso" nei primi 45 minuti e, soprattutto, soffermandosi su Randal Kolo Muani. Non per difenderlo, questa volta, a differenza di quanto fatto in passato, tornando a ripensare a quel famoso carro da lui stesso creato e sul quale continua a essere sopra.

Alla Juve non serve un esterno in più

Tornando alle parole su Kolo Muani pronunciate da Spalletti il concetto è stato molto chiaro: "Ho la necessità, ora che sta meglio, di avere anche Kolo Muani, oltre a Woltemade, che possa giocare in quella posizione. Lo dice proprio la composizione della nostra rosa, anche per quello che siamo riusciti a fare sul mercato". L'allenatore ha poi proseguito facendo la conta degli esterni d'attacco che ha a disposizione: "A destra ho tre esterni, perché ora, quando rientra Nico Gonzalez, ho Conceicao, Zhegrova e Nico. A sinistra ho Alajbegovic, Yildiz e Boga. Per cui devo riuscire a stimolarlo a fare anche il centravanti". Morale della favola: appena si svuoterà l'infermeria non ci saranno più spazi come esterno.

Yildiz l'ago della bilancia

Per chiudere il concetto è giusto fare un nome e un cognome: Kenan Yildiz. Il numero 10 della Juventus rientrerà intorno alla metà di dicembre, non manca molto, e appena sarà in forma avrà praticamente sempre la maglia da titolare. Questo rappresenta un motivo in più, per Kolo Muani, per tornare a essere quel giocatore che la Juventus pensava di aver comprato, per 38 milioni più 12 di bonus, non certo una cifra banale. Serve che torni a essere un centravanti puro, altrimenti le cose si faranno complicate, sia per lui che per la Vecchia Signora.