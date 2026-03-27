Italia, Tonali e Kean abbattono l'Irlanda del Nord. Il Mattino: "E adesso l'ultimo Ringhio"

"E adesso l'ultimo Ringhio": così Il Mattino in prima pagina sulla vittoria della Nazionale a Bergamo contro l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff. Il primo passo è stato compiuto, ora la finalissima martedì prossimo contro la Bosnia, in trasferta: la Nazionale di Dzeko ha vinto in casa del Galles ai rigori e ora ospiterà l’Italia.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni e chiuso a reti inviolate, nella ripresa si scatenano Tonali e Kean: la rete del centrocampista del Newcastle arriva al minuto 56 mentre il raddoppio della punta della Fiorentina viene siglato all’80°.

“C'è stato da faticare e ci hanno pure sorpreso. Nel primo tempo dovevamo fare meglio, ma c'è stata concentrazione. Siamo stati molto bravi, non era scontato. Eravamo lenti, ma nel secondo tempo abbiamo dato più ritmo e ci andiamo a giocare questa finale. Sappiamo che è difficile e cerchiamo di recuperare bene” le parole di Rino Gattuso dopo il match.