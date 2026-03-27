L'Italia batte l'Irlanda del Nord e vola in finale playoff, La Stampa: "Azzurro speranza"

"Azzurro speranza": scrive il La Stampa prima pagina sulla vittoria dell’Italia contro l’Irlanda del Nord. Il primo passo da parte della nostra nazionale è stato compiuto. I gol di Sandro Tonali e Moise Kean hanno permesso all’Italia di Rino Gattuso di battere per 2-0 gli irlandesi, strappando il pass per la finalissima playoff in casa della Bosnia che ha vinto ai rigori contro il Galles.

Il primo passo è stato compiuto, martedì prossimo ci sarà la finale da giocare in trasferta. L’Italia è a 90 minuti dai playoff. Dopo un primo tempo non semplice, è uscita fuori la qualità degli Azzurri che hanno vinto all’inglese, senza concedere nulla agli avversari.

Importanti le parole di Locatelli: “Non ci siamo ancora tolto il peso, abbiamo una finale da giocare. Non abbiamo fatto ancora nulla. Partiti un po' contratti, poi ottimo secondo tempo. Dobbiamo fare un'altra gran finale. Siamo stati lì con pazienza e alla fine ce l'abbiamo fatta, ringraziamo il pubblico e so della responsabilità che abbiamo sui bambini e su tutto il movimento italiano. Motivo in più per spingere al massimo”.